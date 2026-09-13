https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kimi-antonelli-ispanya-grand-prixsini-kazandi-1108731314.html
Kimi Antonelli, İspanya Grand Prix'sini kazandı
Kimi Antonelli, İspanya Grand Prix'sini kazandı
Sputnik Türkiye
Formula 1'de sezonun İspanya Grand Prix'sini Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli kazandı. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T18:52+0300
2026-09-13T18:52+0300
2026-09-13T18:52+0300
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Madrid'deki Madring pistinde düzenlenen İspanya Grand Prix'si, 45 yıl aradan sonra Madrid bölgesine geri döndü.Yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, Norris ise üçüncü sırada tamamladı. Charles Leclerc dördüncü olurken, Kimi Antonelli bu sezonki sekizinci yarış zaferini elde etti.Sezonun bitimine 9 yarış kala Antonelli, takım arkadaşı George Russell'ın 81 puan önünde pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/formula-1-istanbula-geliyor--1105251932.html
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formula 1 (f1), i̇spanya, madrid, yarışma, yarışma programı, araba, spor araba
formula 1 (f1), i̇spanya, madrid, yarışma, yarışma programı, araba, spor araba
Kimi Antonelli, İspanya Grand Prix'sini kazandı
Formula 1'de sezonun İspanya Grand Prix'sini Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli kazandı.
Madrid'deki Madring pistinde düzenlenen İspanya Grand Prix'si, 45 yıl aradan sonra Madrid bölgesine geri döndü.
Yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, Norris ise üçüncü sırada tamamladı. Charles Leclerc dördüncü olurken, Kimi Antonelli bu sezonki sekizinci yarış zaferini elde etti.
Sezonun bitimine 9 yarış kala Antonelli, takım arkadaşı George Russell'ın 81 puan önünde pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürüyor.