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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kenan-evrenin-12-eylul-darbesinden-hukum-giydigi-anlar-paylasildi--1108732850.html
Kenan Evren'in 12 Eylül darbesinden hüküm giydiği anlar paylaşıldı
Kenan Evren'in 12 Eylül darbesinden hüküm giydiği anlar paylaşıldı
Sputnik Türkiye
12 Eylül davasının karar duruşmasına ait görüntüler ilk kez paylaşıldı. Görüntülerde, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın hastane odalarından duruşmaya... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
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darbe bildirisi
darbe girişimi sonrası türkiye
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12 eylül askeri darbesi
12 eylül 2010 referandumu
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Eski CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 12 Eylül darbesinin sorumluları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın 2014'teki karar duruşmasına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.İlk kez yayınlanan görüntülerde, Ankara GATA'da bulunan Kenan Evren ve İstanbul GATA'da tedavi gören Tahsin Şahinkaya'nın duruşmaya görüntülü sistemle katıldığı görüldü.Gök, paylaşımında, ''12 Eylül darbecilerinin müebbet hapis cezası aldığı davanın karar duruşmasını kamuoyuna sunuyorum. Kararı veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, çok değerli dünürüm ,rahmetli Oktay Saday’ı saygıyla anıyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/12-eylul-davalarinin-simge-avukatlarindan-nebi-barlas-yasamini-yitirdi-1107431526.html
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kenan evren, darbe, darbe bildirisi, darbe girişimi sonrası türkiye, darbe girişimi, askeri darbe, 12 eylül askeri darbesi, 12 eylül 2010 referandumu
kenan evren, darbe, darbe bildirisi, darbe girişimi sonrası türkiye, darbe girişimi, askeri darbe, 12 eylül askeri darbesi, 12 eylül 2010 referandumu

Kenan Evren'in 12 Eylül darbesinden hüküm giydiği anlar paylaşıldı

20:59 13.09.2026 (güncellendi: 21:01 13.09.2026)
© AA / Kayhan VandemirKenan Evren
Kenan Evren - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA / Kayhan Vandemir
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12 Eylül davasının karar duruşmasına ait görüntüler ilk kez paylaşıldı. Görüntülerde, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın hastane odalarından duruşmaya katıldığı görüldü.
Eski CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 12 Eylül darbesinin sorumluları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın 2014'teki karar duruşmasına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İlk kez yayınlanan görüntülerde, Ankara GATA'da bulunan Kenan Evren ve İstanbul GATA'da tedavi gören Tahsin Şahinkaya'nın duruşmaya görüntülü sistemle katıldığı görüldü.
Gök, paylaşımında, ''12 Eylül darbecilerinin müebbet hapis cezası aldığı davanın karar duruşmasını kamuoyuna sunuyorum. Kararı veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, çok değerli dünürüm ,rahmetli Oktay Saday’ı saygıyla anıyorum'' dedi.
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