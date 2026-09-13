https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kenan-evrenin-12-eylul-darbesinden-hukum-giydigi-anlar-paylasildi--1108732850.html

Kenan Evren'in 12 Eylül darbesinden hüküm giydiği anlar paylaşıldı

Kenan Evren'in 12 Eylül darbesinden hüküm giydiği anlar paylaşıldı

Sputnik Türkiye

12 Eylül davasının karar duruşmasına ait görüntüler ilk kez paylaşıldı. Görüntülerde, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın hastane odalarından duruşmaya... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T20:59+0300

2026-09-13T20:59+0300

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12 eylül askeri darbesi

12 eylül 2010 referandumu

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Eski CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 12 Eylül darbesinin sorumluları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın 2014'teki karar duruşmasına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.İlk kez yayınlanan görüntülerde, Ankara GATA'da bulunan Kenan Evren ve İstanbul GATA'da tedavi gören Tahsin Şahinkaya'nın duruşmaya görüntülü sistemle katıldığı görüldü.Gök, paylaşımında, ''12 Eylül darbecilerinin müebbet hapis cezası aldığı davanın karar duruşmasını kamuoyuna sunuyorum. Kararı veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, çok değerli dünürüm ,rahmetli Oktay Saday’ı saygıyla anıyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/12-eylul-davalarinin-simge-avukatlarindan-nebi-barlas-yasamini-yitirdi-1107431526.html

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