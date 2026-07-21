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12 Eylül davalarının simge avukatlarından Nebi Barlas yaşamını yitirdi
12 Eylül davalarının simge avukatlarından Nebi Barlas yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
12 Eylül döneminde yüzlerce siyasi davada görev alan simge avukatlardan Nebi Barlas yaşamını yitirdi. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T14:39+0300
2026-07-21T14:39+0300
türki̇ye
i̇nsan hakları derneği (i̇hd)
yaşamını yitirdi
12 eylül askeri darbesi
avukat
nebi barlas
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12 Eylül davalarının simge avukatlarından ve İnsan Hakları Derneği kurucusu Nebi Barlas 86 yaşında yaşamını yitirdi.Simge avukatlardan biriydiNebi'nin ölüm haberini İHD İstanbul Şubesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Derneğimizin kurucularından Av.Nebi Barlas’ı kaybettik. Askeri darbe döneminin en zor koşullarında işkence görüp idam cezası ile yargılanan müvekkillerini her türlü hak ihlaline karşı cesurca savundu. Nebi abi tüm insan Hakları savunucularının gönlünde yer etti. Hatırası bize yol göstermeye devam edecek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/unlu-televizyoncu-aziz-ustel-hayatini-kaybetti-1107334339.html
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i̇nsan hakları derneği (i̇hd), yaşamını yitirdi, 12 eylül askeri darbesi, avukat, nebi barlas
i̇nsan hakları derneği (i̇hd), yaşamını yitirdi, 12 eylül askeri darbesi, avukat, nebi barlas

12 Eylül davalarının simge avukatlarından Nebi Barlas yaşamını yitirdi

14:39 21.07.2026
Nebi Barlas sosyal medya
Nebi Barlas sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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12 Eylül döneminde yüzlerce siyasi davada görev alan simge avukatlardan Nebi Barlas yaşamını yitirdi.
12 Eylül davalarının simge avukatlarından ve İnsan Hakları Derneği kurucusu Nebi Barlas 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Simge avukatlardan biriydi

Nebi'nin ölüm haberini İHD İstanbul Şubesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Derneğimizin kurucularından Av.Nebi Barlas’ı kaybettik. Askeri darbe döneminin en zor koşullarında işkence görüp idam cezası ile yargılanan müvekkillerini her türlü hak ihlaline karşı cesurca savundu. Nebi abi tüm insan Hakları savunucularının gönlünde yer etti. Hatırası bize yol göstermeye devam edecek."
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