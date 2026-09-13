Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/super-lig-macinda-korkutan-gece-statta-onlarca-kisi-zehirlenerek-hastaneye-kaldirildi-1108723449.html
Süper Lig maçında korkutan gece: Statta onlarca kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Süper Lig maçında korkutan gece: Statta onlarca kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Alanya'da oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında görevli, aralarında jandarma personelinin de bulunduğu... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T10:01+0300
2026-09-13T10:01+0300
spor
corendon alanyaspor
göztepe
göztepe spor klübü
süper lig
trendyol süper lig
zehirlenme
toplu zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089743713_0:2:999:564_1920x0_80_0_0_1989d6483f1eef44e697bca7d356847c.jpg
Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tribünler boşalırken, saha kenarında ve güvenlik noktalarında beklenmedik bir sağlık krizi patlak verdi. Karşılaşma boyunca emniyeti sağlamakla görevli personelin art arda benzer şikayetlerle fenalaşması üzerine ekipler alarma geçti. Çoğunluğunu jandarma personeli ve güvenlik görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 50 kişi, mide bulantısı ve halsizlik gibi semptomlar göstererek çevredeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.Şüpheler dağıtılan kumanyada yoğunlaştıHastanelerde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumu stabil olan görevlilerin bir kısmı taburcu edilirken, olayın perde arkasını aydınlatacak ilk resmi açıklama kulüp cephesinden geldi. Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, personelin toplu olarak tükettiği yiyeceklere işaret ederek şüphelerin merkezindeki menüyü açıkladı.Çavuşoğlu, statta görev yapan güvenlik güçlerine dağıtılan kumanyaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Numuneler laboratuvara gönderildiToplu rahatsızlanmanın ardından ilgili birimler gıda tedarikini sağlayan firma hakkında harekete geçti. Alınan örneklerin tahlil sonuçları beklenirken, olayın üretim hatasından mı yoksa saklama koşullarındaki bozulmadan mı kaynaklandığı yapılacak mikrobiyolojik analizlerle netlik kazanacak.Olayla ilgili resmi makamların başlattığı idari ve adli tahkikat sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/tutun-urunleri-yasaklaniyor-elektronik-yas-dogrulamasi-ve-acik-alan-yasaklariyla-baslayacak-1108723288.html
göztepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089743713_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_a617457b08e4b7b350d996e2f1a64fea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
corendon alanyaspor, göztepe, göztepe spor klübü, süper lig, trendyol süper lig, zehirlenme, toplu zehirlenme
corendon alanyaspor, göztepe, göztepe spor klübü, süper lig, trendyol süper lig, zehirlenme, toplu zehirlenme

Süper Lig maçında korkutan gece: Statta onlarca kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

10:01 13.09.2026
© AATavuk pilav zehirlenme
Tavuk pilav zehirlenme - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA
Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Alanya'da oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında görevli, aralarında jandarma personelinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi, maç sonrasında aniden rahatsızlanarak hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran görevlilerin tükettiği kumanyalar incelemeye alındı.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tribünler boşalırken, saha kenarında ve güvenlik noktalarında beklenmedik bir sağlık krizi patlak verdi. Karşılaşma boyunca emniyeti sağlamakla görevli personelin art arda benzer şikayetlerle fenalaşması üzerine ekipler alarma geçti. Çoğunluğunu jandarma personeli ve güvenlik görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 50 kişi, mide bulantısı ve halsizlik gibi semptomlar göstererek çevredeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Şüpheler dağıtılan kumanyada yoğunlaştı

Hastanelerde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumu stabil olan görevlilerin bir kısmı taburcu edilirken, olayın perde arkasını aydınlatacak ilk resmi açıklama kulüp cephesinden geldi. Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, personelin toplu olarak tükettiği yiyeceklere işaret ederek şüphelerin merkezindeki menüyü açıkladı.
Çavuşoğlu, statta görev yapan güvenlik güçlerine dağıtılan kumanyaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Maçta dağıtılan tavuklu pilav menüsünden zehirlenmiş olabilirler. Rahatsızlananların büyük bir bölümü jandarma personeli. Çok şükür genel sağlık durumları yerinde. Satışı ve dağıtımı yapan firmanın ürünlerinden derhal numuneler alındı. Gerekli tüm laboratuvar ve idari incelemeler titizlikle yürütülecek."

Numuneler laboratuvara gönderildi

Toplu rahatsızlanmanın ardından ilgili birimler gıda tedarikini sağlayan firma hakkında harekete geçti. Alınan örneklerin tahlil sonuçları beklenirken, olayın üretim hatasından mı yoksa saklama koşullarındaki bozulmadan mı kaynaklandığı yapılacak mikrobiyolojik analizlerle netlik kazanacak.
Olayla ilgili resmi makamların başlattığı idari ve adli tahkikat sürüyor.
Sigara ve cep telefonunda ÖTV oranları yeniden belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
EKONOMİ
Tütün ürünleri yasaklanıyor: Elektronik yaş doğrulaması ve açık alan yasaklarıyla başlayacak
09:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала