https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/super-lig-macinda-korkutan-gece-statta-onlarca-kisi-zehirlenerek-hastaneye-kaldirildi-1108723449.html
Süper Lig maçında korkutan gece: Statta onlarca kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Süper Lig maçında korkutan gece: Statta onlarca kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Alanya'da oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında görevli, aralarında jandarma personelinin de bulunduğu... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T10:01+0300
2026-09-13T10:01+0300
2026-09-13T10:01+0300
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Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tribünler boşalırken, saha kenarında ve güvenlik noktalarında beklenmedik bir sağlık krizi patlak verdi. Karşılaşma boyunca emniyeti sağlamakla görevli personelin art arda benzer şikayetlerle fenalaşması üzerine ekipler alarma geçti. Çoğunluğunu jandarma personeli ve güvenlik görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 50 kişi, mide bulantısı ve halsizlik gibi semptomlar göstererek çevredeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.Şüpheler dağıtılan kumanyada yoğunlaştıHastanelerde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumu stabil olan görevlilerin bir kısmı taburcu edilirken, olayın perde arkasını aydınlatacak ilk resmi açıklama kulüp cephesinden geldi. Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, personelin toplu olarak tükettiği yiyeceklere işaret ederek şüphelerin merkezindeki menüyü açıkladı.Çavuşoğlu, statta görev yapan güvenlik güçlerine dağıtılan kumanyaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Numuneler laboratuvara gönderildiToplu rahatsızlanmanın ardından ilgili birimler gıda tedarikini sağlayan firma hakkında harekete geçti. Alınan örneklerin tahlil sonuçları beklenirken, olayın üretim hatasından mı yoksa saklama koşullarındaki bozulmadan mı kaynaklandığı yapılacak mikrobiyolojik analizlerle netlik kazanacak.Olayla ilgili resmi makamların başlattığı idari ve adli tahkikat sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/tutun-urunleri-yasaklaniyor-elektronik-yas-dogrulamasi-ve-acik-alan-yasaklariyla-baslayacak-1108723288.html
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corendon alanyaspor, göztepe, göztepe spor klübü, süper lig, trendyol süper lig, zehirlenme, toplu zehirlenme
Süper Lig maçında korkutan gece: Statta onlarca kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Alanya'da oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında görevli, aralarında jandarma personelinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi, maç sonrasında aniden rahatsızlanarak hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran görevlilerin tükettiği kumanyalar incelemeye alındı.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tribünler boşalırken, saha kenarında ve güvenlik noktalarında beklenmedik bir sağlık krizi patlak verdi. Karşılaşma boyunca emniyeti sağlamakla görevli personelin art arda benzer şikayetlerle fenalaşması üzerine ekipler alarma geçti. Çoğunluğunu jandarma personeli ve güvenlik görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 50 kişi, mide bulantısı ve halsizlik gibi semptomlar göstererek çevredeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Şüpheler dağıtılan kumanyada yoğunlaştı
Hastanelerde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumu stabil olan görevlilerin bir kısmı taburcu edilirken, olayın perde arkasını aydınlatacak ilk resmi açıklama kulüp cephesinden geldi. Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, personelin toplu olarak tükettiği yiyeceklere işaret ederek şüphelerin merkezindeki menüyü açıkladı.
Çavuşoğlu, statta görev yapan güvenlik güçlerine dağıtılan kumanyaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Maçta dağıtılan tavuklu pilav menüsünden zehirlenmiş olabilirler. Rahatsızlananların büyük bir bölümü jandarma personeli. Çok şükür genel sağlık durumları yerinde. Satışı ve dağıtımı yapan firmanın ürünlerinden derhal numuneler alındı. Gerekli tüm laboratuvar ve idari incelemeler titizlikle yürütülecek."
Numuneler laboratuvara gönderildi
Toplu rahatsızlanmanın ardından ilgili birimler gıda tedarikini sağlayan firma hakkında harekete geçti. Alınan örneklerin tahlil sonuçları beklenirken, olayın üretim hatasından mı yoksa saklama koşullarındaki bozulmadan mı kaynaklandığı yapılacak mikrobiyolojik analizlerle netlik kazanacak.
Olayla ilgili resmi makamların başlattığı idari ve adli tahkikat sürüyor.