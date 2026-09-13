https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/super-lig-macinda-korkutan-gece-statta-onlarca-kisi-zehirlenerek-hastaneye-kaldirildi-1108723449.html

Süper Lig maçında korkutan gece: Statta onlarca kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Süper Lig maçında korkutan gece: Statta onlarca kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Alanya'da oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında görevli, aralarında jandarma personelinin de bulunduğu... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T10:01+0300

2026-09-13T10:01+0300

2026-09-13T10:01+0300

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Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tribünler boşalırken, saha kenarında ve güvenlik noktalarında beklenmedik bir sağlık krizi patlak verdi. Karşılaşma boyunca emniyeti sağlamakla görevli personelin art arda benzer şikayetlerle fenalaşması üzerine ekipler alarma geçti. Çoğunluğunu jandarma personeli ve güvenlik görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 50 kişi, mide bulantısı ve halsizlik gibi semptomlar göstererek çevredeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.Şüpheler dağıtılan kumanyada yoğunlaştıHastanelerde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumu stabil olan görevlilerin bir kısmı taburcu edilirken, olayın perde arkasını aydınlatacak ilk resmi açıklama kulüp cephesinden geldi. Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, personelin toplu olarak tükettiği yiyeceklere işaret ederek şüphelerin merkezindeki menüyü açıkladı.Çavuşoğlu, statta görev yapan güvenlik güçlerine dağıtılan kumanyaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Numuneler laboratuvara gönderildiToplu rahatsızlanmanın ardından ilgili birimler gıda tedarikini sağlayan firma hakkında harekete geçti. Alınan örneklerin tahlil sonuçları beklenirken, olayın üretim hatasından mı yoksa saklama koşullarındaki bozulmadan mı kaynaklandığı yapılacak mikrobiyolojik analizlerle netlik kazanacak.Olayla ilgili resmi makamların başlattığı idari ve adli tahkikat sürüyor.

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