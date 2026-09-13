https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/istanbul-havalimaninda-yeni-pist-hamlesi-tarih-belli-oldu-1108725085.html

İstanbul Havalimanı'nda yeni pist hamlesi: Tarih belli oldu

İstanbul Havalimanı'nda yeni pist hamlesi: Tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Küresel havacılığın merkez üssü İstanbul Havalimanı'nda dengeleri değiştirecek kritik adım atılıyor. 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T11:46+0300

2026-09-13T11:46+0300

2026-09-13T11:46+0300

ekonomi̇

abdulkadir uraloğlu

i̇stanbul havalimanı

doğu

türkiye

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Uluslararası hava trafiğinin en stratejik kavşak noktalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı, hava sahasındaki operasyonel gücünü zirveye taşıyacak yeni bir dönemece giriyor. 110'un üzerinde havayolu şirketiyle dünya genelinde 340'tan fazla destinasyona kesintisiz köprü kuran küresel merkezde, merakla beklenen 4. ana pist için geri sayım tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni pistin 18 Eylül günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek resmi törenle resmen hizmete gireceğini açıkladı.Kuzey-Güney Aksına İlk Kez Doğu-Batı Alternatifi GeliyorHalihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistle kesintisiz operasyon yürüten havalimanında, bu hamleyle birlikte toplam pist sayısı 6'ya yükselecek. Yeni pist, yalnızca kapasite artışıyla değil, sahip olduğu doğrultuyla da tesis için tarihi bir milat anlamına geliyor. Tam 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edilen betonarme yapı, İstanbul Havalimanı’nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti unvanını alacak.Özellikle rüzgar yönlerinin değişkenlik gösterdiği kritik hava olaylarında devreye girecek bu aks, uçuş emniyetinde stratejik bir esneklik yaratacak. Bakan Uraloğlu, yeni pistin yan rüzgar şartlarında güvenli iniş ve kalkışlara doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, Türkiye’nin havacılıkta dörtlü pist işletmeciliği hedefine bir adım daha yaklaştığını vurguladı.Taksi Süreleri ve Havada Beklemeler KısalıyorYeni pistin devreye girmesi, yolcuların ve havayolu şirketlerinin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan yerde ve havada bekleme sürelerinde devrim yaratacak. Doğu yönlü uçuş rotaları ile iç hat seferlerinde hem taksi süreleri hem de uçakların havada kalış süreleri belirgin biçimde aşağı çekilecek; böylelikle uçuş emniyet marjı yükselirken ciddi boyutta yakıt ve zaman tasarrufu elde edilecek.Hangar bölgelerine doğrudan entegre olan konumu sayesinde genel havacılık operasyonlarının da bağımsız ve seri şekilde idare edilmesine zemin hazırlayan yeni pist, Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu başarısının ardından havalimanının küresel ligdeki liderlik konumunu daha da perçinleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/istanbulda-aylik-10-bin-tlye-kiralik-ev-icin-surec-yarin-basliyor-e-devletten-basvuru-nasil-yapilir-1108724834.html

i̇stanbul havalimanı

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abdulkadir uraloğlu, i̇stanbul havalimanı, doğu, türkiye