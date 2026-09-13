https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bassavcilik-dugmeye-basti-o-hesaplar-tek-tek-desifre-oluyor-borsa-paylasimlarina-sorusturma-1108726303.html
Başsavcılık düğmeye bastı, o hesaplar tek tek deşifre oluyor: Borsa paylaşımlarına soruşturma
Başsavcılık düğmeye bastı, o hesaplar tek tek deşifre oluyor: Borsa paylaşımlarına soruşturma
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada borsa ve yatırımcı kararlarını manipüle eden paylaşımlara karşı adli yargı devreye girdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hisse fiyatlarını... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T13:29+0300
2026-09-13T13:29+0300
2026-09-13T13:29+0300
ekonomi̇
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
jandarma
i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı
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Piyasalarda dengeleri sarsan spekülatif hamleler ve dijital platformlarda yayılan teyitsiz iddialar adli takibe takıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında hisse fiyatları ile değerlerini doğrudan hedef alan, yatırımcıları kasıtlı olarak yönlendirme şüphesi barındıran sosyal medya faaliyetleri üzerine geniş çaplı bir soruşturma düğmesine bastı. Süreç, başsavcılık bünyesindeki Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından çok yönlü olarak yürütülüyor.Dijital maskeler düşüyor: Jandarmaya özel talimat verildiResmi makamlara ulaşan çok sayıda şikayet ve başvuru, borsa grafiklerinin ardındaki gizli yönlendirmeleri mercek altına aldı. Başsavcılık koordinesinde yürütülen tahkikat kapsamında, klavye arkasına sığınarak organize hareket eden şüpheli profillerin deşifre edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na özel talimat iletildi.Siber ekipler ve adli birimler, sermaye piyasalarında algı yaratan paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin tespiti ve dijital izlerin delillendirilmesi için teknik inceleme başlattı.Yalan haber ve söylentilere karşı adli blokajSoruşturmanın kapsamı, yalnızca belirli hesaplarla sınırlı kalmayıp organize söylenti ağlarını da içine alıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna duyurulan resmi bildiride hedeflenen faaliyetlerin çerçevesi net hatlarla çizildi:"Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir."Yatırımcı reflekslerini manipüle ederek piyasa güvenliğini tehdit eden dijital ağlara yönelik adli operasyonun, kimlik tespitlerinin ardından yeni safhalarla derinleşmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/vanli-kara-haydar-sorusturmasinda-kritik-adim-sirari-esi-cagla-oz-tancalan-vana-goturuldu-1108726025.html
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bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, jandarma, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, jandarma, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı
Başsavcılık düğmeye bastı, o hesaplar tek tek deşifre oluyor: Borsa paylaşımlarına soruşturma
Sosyal medyada borsa ve yatırımcı kararlarını manipüle eden paylaşımlara karşı adli yargı devreye girdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hisse fiyatlarını kasten yönlendirdiği değerlendirilen hesaplar hakkında kapsamlı soruşturma başlattı; Jandarma, profillerin ardındaki gerçek kimliklerin peşine düştü.
Piyasalarda dengeleri sarsan spekülatif hamleler ve dijital platformlarda yayılan teyitsiz iddialar adli takibe takıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında hisse fiyatları ile değerlerini doğrudan hedef alan, yatırımcıları kasıtlı olarak yönlendirme şüphesi barındıran sosyal medya faaliyetleri üzerine geniş çaplı bir soruşturma düğmesine bastı. Süreç, başsavcılık bünyesindeki Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından çok yönlü olarak yürütülüyor.
Dijital maskeler düşüyor: Jandarmaya özel talimat verildi
Resmi makamlara ulaşan çok sayıda şikayet ve başvuru, borsa grafiklerinin ardındaki gizli yönlendirmeleri mercek altına aldı. Başsavcılık koordinesinde yürütülen tahkikat kapsamında, klavye arkasına sığınarak organize hareket eden şüpheli profillerin deşifre edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na
özel talimat iletildi.
Siber ekipler ve adli birimler, sermaye piyasalarında algı yaratan paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin tespiti ve dijital izlerin delillendirilmesi için teknik inceleme başlattı.
Yalan haber ve söylentilere karşı adli blokaj
Soruşturmanın kapsamı, yalnızca belirli hesaplarla sınırlı kalmayıp organize söylenti ağlarını da içine alıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından kamuoyuna duyurulan resmi bildiride hedeflenen faaliyetlerin çerçevesi net hatlarla çizildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir."
Yatırımcı reflekslerini manipüle ederek piyasa güvenliğini tehdit eden dijital ağlara yönelik adli operasyonun, kimlik tespitlerinin ardından yeni safhalarla derinleşmesi bekleniyor.