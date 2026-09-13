https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/duzcede-ahsap-kapi-fabrikasinda-yangin-insallah-bu-gece-sondurecegiz-sogutacagiz-1108734399.html
Düzce'de ahşap kapı fabrikasında yangın: 'İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız'
Düzce'de ahşap kapı fabrikasında yangın: 'İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız'
Sputnik Türkiye
Düzce'de ahşap kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Çok şükür ölü veya... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T23:51+0300
2026-09-13T23:51+0300
2026-09-13T23:51+0300
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faruk özlü
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Düzce'de merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yangını D-100 karayolunda seyreden sürücülerin fark edip bildirdiğini belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.Ahşap fabrikasındaki yanıcı malzemeler nedeniyle söndürme çalışmalarından henüz sonuç alınamadığını aktaran Özlü, "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Geçmiş olsun. Çok şükür ölü veya yaralımız yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kurtlar-vadisi-senaristleri-ifadeye-cagrildi-1108732349.html
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faruk özlü, düzce, yangın
faruk özlü, düzce, yangın
Düzce'de ahşap kapı fabrikasında yangın: 'İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız'
Düzce'de ahşap kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Çok şükür ölü veya yaralımız yok" açıklamasını yaptı.
Düzce'de merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yangını D-100 karayolunda seyreden sürücülerin fark edip bildirdiğini belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Ahşap fabrikasındaki yanıcı malzemeler nedeniyle söndürme çalışmalarından henüz sonuç alınamadığını aktaran Özlü, "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Geçmiş olsun. Çok şükür ölü veya yaralımız yok" dedi.