Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/duzcede-ahsap-kapi-fabrikasinda-yangin-insallah-bu-gece-sondurecegiz-sogutacagiz-1108734399.html
Düzce'de ahşap kapı fabrikasında yangın: 'İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız'
Düzce'de ahşap kapı fabrikasında yangın: 'İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız'
Sputnik Türkiye
Düzce'de ahşap kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Çok şükür ölü veya... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T23:51+0300
2026-09-13T23:51+0300
türki̇ye
faruk özlü
düzce
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0d/1108734242_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_afcd337dc47396c9b53fbd5685a71d82.jpg
Düzce'de merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yangını D-100 karayolunda seyreden sürücülerin fark edip bildirdiğini belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.Ahşap fabrikasındaki yanıcı malzemeler nedeniyle söndürme çalışmalarından henüz sonuç alınamadığını aktaran Özlü, "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Geçmiş olsun. Çok şükür ölü veya yaralımız yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/kurtlar-vadisi-senaristleri-ifadeye-cagrildi-1108732349.html
türki̇ye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0d/1108734242_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_25adb9abad269c2056c9793ca78d3d43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
faruk özlü, düzce, yangın
faruk özlü, düzce, yangın

Düzce'de ahşap kapı fabrikasında yangın: 'İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız'

23:51 13.09.2026
© AA / Ömer ÜrerDüzce Kaynaşlı ilçesinde ağaç işleme fabrikasında yangın
Düzce Kaynaşlı ilçesinde ağaç işleme fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA / Ömer Ürer
Abone ol
Düzce'de ahşap kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Çok şükür ölü veya yaralımız yok" açıklamasını yaptı.
Düzce'de merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yangını D-100 karayolunda seyreden sürücülerin fark edip bildirdiğini belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Ahşap fabrikasındaki yanıcı malzemeler nedeniyle söndürme çalışmalarından henüz sonuç alınamadığını aktaran Özlü, "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Geçmiş olsun. Çok şükür ölü veya yaralımız yok" dedi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
TÜRKİYE
Kurtlar Vadisi senaristleri Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin ifadeye çağrıldı
20:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала