https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/cumhurbaskani-erdogandan-ros-asana-bayrami-tebrigi-1108727175.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı tebriği

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutlayarak, bayramın bölgede ve dünyada barış, huzur ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. 13.09.2026, Sputnik Türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ''Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/cumhurbaskani-erdogan-onumuzun-kesilmesine-asla-musaade-etmeyiz-1108706443.html

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musevi, yahudi, türk yahudi toplumu, bayram, dini bayram, recep tayyip erdoğan, ak parti