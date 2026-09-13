https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/cumhurbaskani-erdogandan-ros-asana-bayrami-tebrigi-1108727175.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı tebriği
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutlayarak, bayramın bölgede ve dünyada barış, huzur ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T14:13+0300
2026-09-13T14:13+0300
2026-09-13T14:13+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ''Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/cumhurbaskani-erdogan-onumuzun-kesilmesine-asla-musaade-etmeyiz-1108706443.html
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musevi, yahudi, türk yahudi toplumu, bayram, dini bayram, recep tayyip erdoğan, ak parti
musevi, yahudi, türk yahudi toplumu, bayram, dini bayram, recep tayyip erdoğan, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutlayarak, bayramın bölgede ve dünyada barış, huzur ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ''Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum'' dedi.