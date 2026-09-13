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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/cumhurbaskani-erdogandan-ros-asana-bayrami-tebrigi-1108727175.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı tebriği
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutlayarak, bayramın bölgede ve dünyada barış, huzur ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ''Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/cumhurbaskani-erdogan-onumuzun-kesilmesine-asla-musaade-etmeyiz-1108706443.html
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musevi, yahudi, türk yahudi toplumu, bayram, dini bayram, recep tayyip erdoğan, ak parti
musevi, yahudi, türk yahudi toplumu, bayram, dini bayram, recep tayyip erdoğan, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı tebriği

14:13 13.09.2026
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA / Utku Uçrak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutlayarak, bayramın bölgede ve dünyada barış, huzur ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ''Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum'' dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
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