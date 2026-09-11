https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/cumhurbaskani-erdogan-onumuzun-kesilmesine-asla-musaade-etmeyiz-1108706443.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 25 yıllık mücadelenin ardından birçok alanda sağlam bir zemine kavuştuğunu ve 86 milyonun birlikte aydınlık bir geleceğe... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T18:42+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeri gelir, dirilir pınar oluruz. Yeri gelir, irkilir ırmak oluruz. Yeri gelir, gürler çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün, yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık, usanmadık. Mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme her alanda sağlam bir zemine oturmuştur. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizin terör prangasından kurtulup kardeşliğini güçlendirmesinin kimlerin oyununu bozduğunu biliyoruz. Ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız. Siyaseti kariyer, rant kapısı olarak görenlerin Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Belediyelerdeki yolsuzluk skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/disisleri-bakani-fidan-diyarbakirda-halkla-bir-araya-geldi-1108706340.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü
recep tayyip erdoğan, ak parti, rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz
18:42 11.09.2026 (güncellendi: 18:51 11.09.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 25 yıllık mücadelenin ardından birçok alanda sağlam bir zemine kavuştuğunu ve 86 milyonun birlikte aydınlık bir geleceğe yürümesinin önüne geçilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeri gelir, dirilir pınar oluruz. Yeri gelir, irkilir ırmak oluruz. Yeri gelir, gürler çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün, yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık, usanmadık. Mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme her alanda sağlam bir zemine oturmuştur. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizin terör prangasından kurtulup kardeşliğini güçlendirmesinin kimlerin oyununu bozduğunu biliyoruz. Ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız. Siyaseti kariyer, rant kapısı olarak görenlerin Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Belediyelerdeki yolsuzluk skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız'' şeklinde konuştu.