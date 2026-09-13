https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/cumhurbaskani-erdogan-sehir-hastaneleri-benim-hayalimdi-1108730218.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastaneleri benim hayalimdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastaneleri benim hayalimdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinin kendi hayali olduğunu belirterek, geçmişte SSK'lı bir işçi olarak sağlık hizmetleri konusunda büyük... 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T16:34+0300
2026-09-13T16:34+0300
2026-09-13T16:40+0300
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recep tayyip erdoğan
samsun
samsun valiliği
samsun büyükşehir belediyesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şehir hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesinden itibaren Samsun sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. 234 bin metrekare alan üzerine bin 27 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi, depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip. Bin 458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği mevcut. Şehir hastanemizin açılışıyla Samsun bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir. 548'i uzman hekim olmak üzere 5 bin 419 sağlık çalışanı görev yapacak. Sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5 bin 415'e yükselmiş vaziyette. Yeni yatırımlarla Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendiriyoruz'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şehir hastaneleri benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun, vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik. Önceden vatandaşımız sağlık hizmeti için yurt dışına giderdi şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını Türkiye'de arıyor'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Eylül darbesi, sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/cumhurbaskani-erdogan-rizede-komsularini-ziyaret-etti-1108729538.html
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recep tayyip erdoğan, samsun, samsun valiliği, samsun büyükşehir belediyesi, hastane
recep tayyip erdoğan, samsun, samsun valiliği, samsun büyükşehir belediyesi, hastane
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastaneleri benim hayalimdi
16:34 13.09.2026 (güncellendi: 16:40 13.09.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerinin kendi hayali olduğunu belirterek, geçmişte SSK'lı bir işçi olarak sağlık hizmetleri konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şehir hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesinden itibaren Samsun sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. 234 bin metrekare alan üzerine bin 27 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi, depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip. Bin 458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği mevcut. Şehir hastanemizin açılışıyla Samsun bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir. 548'i uzman hekim olmak üzere 5 bin 419 sağlık çalışanı görev yapacak. Sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5 bin 415'e yükselmiş vaziyette. Yeni yatırımlarla Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendiriyoruz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şehir hastaneleri benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun, vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik. Önceden vatandaşımız sağlık hizmeti için yurt dışına giderdi şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını Türkiye'de arıyor'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Eylül darbesi, sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir'' şeklinde konuştu.