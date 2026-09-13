https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/catalhoyukun-atalari-gobeklitepeyi-kuranlar-miydi-anadolunun-3-bin-yillik-kayip-tarihi-1108726460.html

Çatalhöyük'ün ataları Göbeklitepe'yi kuranlar mıydı?: Anadolu'nun 3 bin yıllık kayıp tarihi aydınlatılıyor

Çatalhöyük'ün ataları Göbeklitepe'yi kuranlar mıydı?: Anadolu'nun 3 bin yıllık kayıp tarihi aydınlatılıyor

Sputnik Türkiye

Göbeklitepe yaklaşık 11 bin 500 yıl önce yükselirken Anadolu'da insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden biri yaşanıyordu. Onu izleyen binyıllarda Boncuklu... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T14:48+0300

2026-09-13T14:48+0300

2026-09-13T14:55+0300

yaşam

unesco

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çatalhöyük

anadolu

karahantepe

liverpool üniversitesi

arkeoloji

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arkeolojik kalıntı

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İnsanlık tarihinin en kritik dönüşümlerinden biri yaklaşık 12 bin ila 9 bin yıl önce Anadolu ve Yukarı Mezopotamya'da gerçekleşti. Avcı-toplayıcı toplulukların giderek daha uzun süre aynı yerde yaşaması, kalıcı yapılar inşa etmesi, bitki yetiştirmesi ve hayvanları yönetmeye başlaması birkaç bin yıl içinde insan yaşamını bütünüyle değiştirdi.Bu uzun dönüşümün farklı aşamalarını bugün Göbeklitepe, Çayönü, Körtik Tepe, Nevali Çori, Boncuklu Höyük ve Aşıklı Höyük gibi yerleşimlerde izlemek mümkün. Sürecin Orta Anadolu'daki en çarpıcı sonuçlarından biri ise binlerce insanın aynı alanda yaşadığı büyük bir yerleşime dönüşen Çatalhöyük oldu.Ancak arkeolojik bulgular, bu gelişmenin basit bir "Göbeklitepe'den Çatalhöyük'e göç" hikâyesi olmadığını gösteriyor. Aksine Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşayan toplulukların birbirinden farklı deneyimler geliştirdiği; tarım, mimari, ritüeller ve sosyal örgütlenmenin uzun süreli etkileşimler sonucunda değiştiği daha karmaşık bir tablo ortaya çıkıyor.MÖ 9 bin 600'lerden itibaren Anadolu'da ne değişti?Son Buzul Çağı'nın ardından iklim koşullarının değişmesiyle Güneybatı Asya'daki bazı avcı-toplayıcı topluluklar giderek daha yerleşik yaşam biçimleri geliştirmeye başladı.Bu dönemin en ünlü merkezlerinden Göbeklitepe, Şanlıurfa yakınlarında yaklaşık MÖ 9500'lerden MÖ 8000'lere kadar kullanılan yapılarıyla öne çıkıyor. Devasa T biçimli dikilitaşları ve hayvan kabartmaları, henüz tam anlamıyla tarıma dayalı büyük köylerin ortaya çıkmadığı bir dönemde son derece karmaşık toplumsal ve sembolik organizasyonların mümkün olduğunu gösteriyor.Göbeklitepe bu nedenle uzun süre "önce tapınak, sonra şehir" şeklinde popülerleştirilen bir tartışmanın merkezinde yer aldı. Günümüzde ise araştırmacılar, ritüel yaşam, yerleşiklik, besin üretimi ve toplumsal örgütlenmenin birbirini etkileyerek geliştiği daha karmaşık modeller üzerinde duruyor.Göbeklitepe yalnız değildi: Güneydoğu Anadolu'da bir yerleşim ağı vardıGöbeklitepe'nin keşfinden sonra yapılan araştırmalar, bölgedeki Neolitik dönüşümün tek bir merkezden ibaret olmadığını gösterdi.Çayönü, Nevali Çori, Körtik Tepe, Hasankeyf Höyük ve son yıllarda araştırmaların yoğunlaştığı Karahantepe gibi merkezler, Güneydoğu Anadolu ve Yukarı Mezopotamya'da yaklaşık MÖ 10. ve 9. binyıllarda birbirinden farklı yerleşik veya yarı yerleşik toplulukların bulunduğunu ortaya koyuyor.Özellikle Göbeklitepe ile benzer T biçimli dikilitaşların başka merkezlerde de görülmesi, bölgede ortak sembollerin ve muhtemelen topluluklar arası yoğun ilişkilerin bulunduğunu düşündürüyor.Bu nedenle bugün tartışılan temel sorulardan biri şu: Anadolu'da Neolitik yaşam tek bir merkezden mi yayıldı, yoksa birbirleriyle temas halindeki farklı topluluklar tarafından paralel biçimde mi geliştirildi?İkinci ihtimali destekleyen kanıtlar giderek güçleniyor.Yaklaşık 10 bin 500 yıl önce Orta Anadolu'da yeni köyler ortaya çıktıGüneydoğu Anadolu'daki gelişmeler sürerken Orta Anadolu'da da yaklaşık MÖ 8500-8300'lerden itibaren kalıcı köyler belirginleşmeye başladı.Bunların en önemlilerinden ikisi Boncuklu Höyük ile Aşıklı Höyük. Cüneyt Temel tarafından kurulan Madalyonun Bilinen Yüzü kanalında onunda iştahla anlattığı gibi, Göbeklitepe'den sonrasını anlamamız için bu höyükler önemli bir eşik.Konya Ovası'ndaki Boncuklu Höyük, yaklaşık MÖ 8300'lerden itibaren iskân edilen küçük bir köydü. Burada yaşayan insanlar avcılık ve toplayıcılığı sürdürürken sınırlı ölçekte tarım yapmaya ve koyun-keçi yönetimiyle deneyler gerçekleştirmeye başlamıştı.Kazılarda ortaya çıkarılan oval planlı yapılar, ocaklar, sıvalı yüzeyler, mezarlar ve sembolik uygulamalar özellikle önemli.Çünkü Boncuklu, Çatalhöyük'ün yalnızca yaklaşık 30 kilometre uzağında bulunuyor ve ondan yaklaşık bin yıl daha eski bir yerleşim geleneğini temsil ediyor. Liverpool Üniversitesi araştırmacıları, Boncuklu'daki yaşam biçiminin daha sonraki Çatalhöyük yaşamına doğrudan katkıda bulunmuş olabileceğini belirtiyor.Aşıklı Höyük'te evler giderek birbirine yaklaştıAynı dönemin diğer büyük laboratuvarı ise Aksaray'daki Aşıklı Höyük.Yerleşimde kalıcı yaşam yaklaşık MÖ 8350'lerde başladı ve yaklaşık bin yıl boyunca devam etti. İlk dönemlerde toprağa kısmen gömülü daha basit yapılar görülürken zaman içerisinde kerpiç mimari gelişti.Daha da önemlisi evlerin organizasyonu değişmeye başladı.Araştırmacıların "Orta Anadolu Yerleşme Modeli" olarak tanımladığı mimari anlayışın en erken örneklerinden biri Aşıklı'da ortaya çıktı. Binaların giderek birbirine yaklaştığı, açık alanların azaldığı ve yerleşmenin yoğunlaştığı bu modelin daha sonraki Canhasan III ve Çatalhöyük gibi merkezlerde de görüldüğü belirtiliyor.Bu durum, Çatalhöyük'ün ünlü bitişik evlerinin tamamen yeni bir mimari fikir olmayabileceğine işaret ediyor.Boncuklu'daki küçük evlerden Çatalhöyük'e uzanan izlerBoncuklu ile Çatalhöyük arasındaki benzerlik yalnızca coğrafi yakınlıkla sınırlı değil.Boncuklu sakinleri evlerini tekrar tekrar sıvıyor, belirli bölümlerini farklı faaliyetler için kullanıyor ve ölülerini yapıların içine gömüyordu. Aynı noktaya evlerin kuşaklar boyunca yeniden inşa edilmesi de dikkat çekici bir uygulamaydı.Yaklaşık bin yıl sonra Çatalhöyük'te bu uygulamaların çok daha gelişmiş biçimleri görülüyor.Çatalhöyük sakinleri de ölülerini ev tabanlarının altına gömdü, duvarlarını sıvadı ve resimlerle süsledi; bazı yapıların üzerine defalarca yeni yapılar inşa etti.Dolayısıyla arkeologların önündeki önemli sorulardan biri, Boncuklu'daki küçük hanelere dayanan yaşam modelinin zaman içerisinde Çatalhöyük'ün devasa yerleşim sistemine dönüşüp dönüşmediği.Boncuklu araştırmacıları, burada görülen bazı sembolik uygulamaları açık biçimde Çatalhöyük'ün öncülleri arasında değerlendiriyor.MÖ 7400: Çatalhöyük sahneye çıkıyorYaklaşık MÖ 7400'lerde, Konya Ovası'nda çok daha büyük bir yerleşim ortaya çıktı: Çatalhöyük.UNESCO verilerine göre doğu höyükte MÖ 7400-6200 arasına tarihlenen 18 Neolitik yerleşim tabakası bulunuyor. Yerleşmenin en dikkat çekici özelliği ise evlerin son derece yoğun biçimde yan yana inşa edilmesiydi.Bugünkü anlamda sokaklar yoktu.Evler birbirine yaslanıyor, yapılara büyük ölçüde çatılardan giriliyordu. Duvar resimleri, kabartmalar, hayvan kalıntıları, heykelcikler ve evlerin altındaki mezarlar ise Çatalhöyük'ü yalnızca büyük bir köy değil, son derece karmaşık bir sosyal ve sembolik sistem haline getiriyordu.Bu nedenle Çatalhöyük bazen popüler kültürde "dünyanın ilk şehri" olarak tanımlansa da arkeologlar genellikle daha ihtiyatlı davranıyor. UNESCO da yerleşimi yerleşik köylerden büyük ve yoğun yerleşimlere geçişi gösteren olağanüstü bir örnek olarak değerlendiriyor.Çatalhöyük halkı Boncuklu ve Aşıklı'nın torunları mıydı?Arkeogenetik çalışmalar bu soruya oldukça ilginç bir yanıt veriyor.Boncuklu Höyük, Aşıklı Höyük ve Çatalhöyük insanlarından elde edilen antik DNA örnekleri, Orta Anadolu'nun erken Neolitik toplulukları arasında önemli bir genetik devamlılığa işaret ediyor.Boncuklu ve Aşıklı sakinleri genetik açıdan birbirlerine oldukça yakındı. Çatalhöyük toplumu da aynı Orta ve Batı Anadolu erken Holosen gen havuzunun devamı içerisinde yer alıyordu.Ancak tablo tamamen kapalı bir nüfusun bin yıl boyunca aynı yerde çoğalmasından ibaret değildi.Araştırmalar, yaklaşık MÖ 7500-6500 arasında güney ve doğudan Orta Anadolu'ya yeni gen akışlarının gerçekleştiğini gösteriyor. Başka bir ifadeyle Çatalhöyük dünyası büyük ölçüde yerel Anadolu kökleri üzerinde yükselirken çevredeki toplumlarla temas ve insan hareketliliği de giderek artmış olabilir.Çarpıcı değişim: Aile kavramı bile dönüşmüş olabilirAntik DNA araştırmalarının ortaya çıkardığı en ilginç sonuçlardan biri ise aile yapısındaki değişim.Boncuklu ve Aşıklı'daki aynı evlerin altına gömülen kişiler arasında anne-baba, çocuk ve kardeş gibi yakın biyolojik akrabalıklara sık rastlandı.Çatalhöyük'te ise aynı yapılara gömülen çocuklar arasında yakın biyolojik akrabalık çok daha seyrek çıktı.Bu sonuç, Çatalhöyük'teki "ev" kavramının yalnızca anne, baba ve çocuklardan oluşan biyolojik aileyi temsil etmemiş olabileceğini düşündürüyor.Yerleşim büyüdükçe insanların biyolojik akrabalığın ötesinde sosyal akrabalık, ortak hane, aidiyet veya başka toplumsal bağlar etrafında örgütlenmiş olması ihtimali araştırılıyor.Peki Göbeklitepe'den Çatalhöyük'e doğrudan bir hat var mı?Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor.Göbeklitepe → Boncuklu → Çatalhöyük şeklinde doğrudan ve kanıtlanmış bir göç zinciri bulunmuyor.Göbeklitepe, Güneydoğu Anadolu'nun Fırat-Dicle havzasıyla bağlantılı farklı bir Neolitik kültür çevresinde gelişirken Boncuklu ve Aşıklı, Orta Anadolu'nun yerel avcı-toplayıcı gelenekleriyle güçlü süreklilikler gösteriyor.Örneğin Boncuklu'daki taş alet teknolojisinin Güneydoğu Anadolu ve Levant'taki çağdaş Neolitik topluluklardan belirgin biçimde farklı olduğu; buna karşılık daha eski Orta Anadolu avcı-toplayıcılarıyla benzerlik taşıdığı tespit edildi.Bu bulgular "Neolitik paket"in Güneydoğu Anadolu'dan hazır halde Orta Anadolu'ya göç eden çiftçiler tarafından taşındığı şeklindeki basit modeli zayıflatıyor.Birinci teori: Tarım Anadolu'ya göç eden çiftçilerle yayıldıNeolitikleşmeye ilişkin klasik modellerden biri, tarım ve hayvancılığın Bereketli Hilal'de ortaya çıktıktan sonra çiftçi toplulukların göçleriyle Anadolu'ya yayıldığını savunuyordu.Bu model tamamen terk edilmiş değil. Çünkü bitki ve hayvan evcilleştirme teknikleri, obsidyen dolaşımı, maddi kültür ve daha sonraki genetik karışımlar bölgeler arasında ciddi bir iletişim bulunduğunu gösteriyor.Ancak Boncuklu bulguları tek başına kitlesel bir "çiftçi göçü" açıklamasını zorlaştırıyor.İkinci teori: Yerel avcı-toplayıcılar yeni fikirleri benimsediSon yıllarda güçlenen diğer modele göre Orta Anadolu'daki avcı-toplayıcı topluluklar ortadan kalkmadı.Aksine yerleşik yaşamı, tarımı ve hayvan yönetimini aşamalı olarak kendileri benimsedi.Boncuklu bunun en güçlü örneklerinden biri.Buradaki insanlar büyük ölçüde geleneksel avcılık ve toplayıcılığı sürdürürken başka bölgelerde geliştirilen tarımsal uygulamaları küçük ölçekte kullanmaya başladı. Arkeolojik ve genetik veriler de Boncuklu toplumunun önemli ölçüde yerel Anadolu kökenli olduğunu destekliyor.Üçüncü teori: Anadolu'da tek bir Neolitik devrim yaşanmadıBelki de ortaya çıkan yeni tablonun en önemli sonucu bu.Göbeklitepe, Çayönü, Boncuklu, Aşıklı ve daha sonra Çatalhöyük, tek bir toplumun farklı durakları olarak düşünülmemeli.Bunun yerine Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşayan topluluklar binlerce yıl boyunca yerleşiklik, mimari, ritüel, tarım, hayvancılık ve sosyal örgütlenme konusunda farklı deneyler gerçekleştirmiş olabilir.Bazı topluluklar tarımı hızla benimsedi, bazıları avcı-toplayıcı yaşamı daha uzun süre korudu. Bazıları büyük ortak yapılar oluştururken diğerleri küçük haneler çevresinde örgütlendi.Bu topluluklar aynı zamanda birbirlerinden tamamen kopuk değildi.İnsanlar, obsidyen ve diğer hammaddeler, bitkiler, hayvanlar, teknolojiler ve muhtemelen fikirler yüzlerce kilometrelik ağlar içerisinde dolaşıyordu.Çatalhöyük bir başlangıç değil, binlerce yıllık sürecin sonucu olabilirBu nedenle Çatalhöyük'ün önemi, yalnızca büyüklüğünden kaynaklanmıyor.Yerleşim, kendisinden önce Anadolu'da yaklaşık iki-üç bin yıl boyunca devam eden büyük toplumsal dönüşümün en gelişmiş örneklerinden birini temsil ediyor.Kabaca kronoloji şöyle okunabilir:MÖ 9600-8000: Göbeklitepe ve Güneydoğu Anadolu'daki erken Neolitik merkezlerMÖ 9000'ler: Anadolu'nun farklı bölgelerinde kalıcı yerleşikliğin yaygınlaşmasıMÖ 8500-8300: Boncuklu ve Aşıklı gibi Orta Anadolu köylerinin gelişmesiMÖ 8000-7500: Tarım, hayvan yönetimi, kerpiç mimari ve yoğun köy yaşamının güçlenmesiMÖ 7400: Çatalhöyük'ün Neolitik yerleşiminin başlamasıMÖ 7000'ler: Çatalhöyük'ün giderek büyük ve yoğun bir topluluk haline gelmesiOrtaya çıkan tablo, insanlık tarihindeki en büyük değişimlerden birinin tek bir yerde ve tek bir anda gerçekleşen "devrim" değil, binlerce yıl süren bir dönüşüm olduğunu düşündürüyor.Göbeklitepe bu hikayenin şaşırtıcı erken aşamalarından birini; Boncuklu ve Aşıklı yerleşik köy yaşamının laboratuvarlarını; Çatalhöyük ise bu uzun deneyimin ulaştığı en karmaşık toplumsal yapılardan birini temsil ediyor.Ve belki de bugün arkeolojinin yanıtlamaya çalıştığı asıl soru artık "Çatalhöyük'ü kim kurdu?" değil.Asıl soru, Anadolu'daki küçük avcı-toplayıcı toplulukların birkaç bin yıl içerisinde nasıl yüzlerce, hatta binlerce insanın bir arada yaşayabildiği toplumlara dönüştüğü.

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Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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