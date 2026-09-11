https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ogrenciler-dikkat-istanbulda-okullarda-ilk-gun-ders-saatleri-degisti-1108710554.html
Öğrenciler dikkat: İstanbul'da okullarda ilk gün ders saatleri değişti
Öğrenciler dikkat: İstanbul'da okullarda ilk gün ders saatleri değişti
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü, resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00-15.00... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T22:56+0300
2026-09-11T22:56+0300
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özel okul
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ders programı
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, kentte 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağı belirtildi. Öğrencilerin velileri tarafından da okullara götürülmesiyle oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksamalara yol açmaması amacıyla ders saatlerinin düzenlendiği bildirildi.Yapılan düzenlemeyle, 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-3-bin-bahce-gorevlisi-pazartesi-is-basi-yapacak-her-okulda-dedektor-bulunacak-veliler-1108689444.html
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i̇stanbul, okul, okul servisi, özel okul, okul servis minibüsü, ders, özel ders, ders programı, ek ders
i̇stanbul, okul, okul servisi, özel okul, okul servis minibüsü, ders, özel ders, ders programı, ek ders
Öğrenciler dikkat: İstanbul'da okullarda ilk gün ders saatleri değişti
İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü, resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, kentte 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağı belirtildi.
Öğrencilerin velileri tarafından da okullara götürülmesiyle oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksamalara yol açmaması amacıyla ders saatlerinin düzenlendiği bildirildi.
Yapılan düzenlemeyle, 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.