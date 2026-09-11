https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ogrenciler-dikkat-istanbulda-okullarda-ilk-gun-ders-saatleri-degisti-1108710554.html

Öğrenciler dikkat: İstanbul'da okullarda ilk gün ders saatleri değişti

Öğrenciler dikkat: İstanbul'da okullarda ilk gün ders saatleri değişti

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü, resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00-15.00... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T22:56+0300

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, kentte 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağı belirtildi. Öğrencilerin velileri tarafından da okullara götürülmesiyle oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksamalara yol açmaması amacıyla ders saatlerinin düzenlendiği bildirildi.Yapılan düzenlemeyle, 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-3-bin-bahce-gorevlisi-pazartesi-is-basi-yapacak-her-okulda-dedektor-bulunacak-veliler-1108689444.html

türki̇ye

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