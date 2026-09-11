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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ogrenciler-dikkat-istanbulda-okullarda-ilk-gun-ders-saatleri-degisti-1108710554.html
Öğrenciler dikkat: İstanbul'da okullarda ilk gün ders saatleri değişti
Öğrenciler dikkat: İstanbul'da okullarda ilk gün ders saatleri değişti
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İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü, resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00-15.00... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, kentte 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağı belirtildi. Öğrencilerin velileri tarafından da okullara götürülmesiyle oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksamalara yol açmaması amacıyla ders saatlerinin düzenlendiği bildirildi.Yapılan düzenlemeyle, 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-3-bin-bahce-gorevlisi-pazartesi-is-basi-yapacak-her-okulda-dedektor-bulunacak-veliler-1108689444.html
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i̇stanbul, okul, okul servisi, özel okul, okul servis minibüsü, ders, özel ders, ders programı, ek ders
i̇stanbul, okul, okul servisi, özel okul, okul servis minibüsü, ders, özel ders, ders programı, ek ders

Öğrenciler dikkat: İstanbul'da okullarda ilk gün ders saatleri değişti

22:56 11.09.2026
© AAÖzel okul
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA
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İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü, resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, kentte 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağı belirtildi.
Öğrencilerin velileri tarafından da okullara götürülmesiyle oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksamalara yol açmaması amacıyla ders saatlerinin düzenlendiği bildirildi.
Yapılan düzenlemeyle, 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.
okul güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
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İstanbul'da 3 bin 'bahçe görevlisi' pazartesi iş başı yapacak: Her okulda dedektör bulunacak, veliler içeri alınmayacak
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