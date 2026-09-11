Bakan Gürlek: Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı
00:08 11.09.2026 (güncellendi: 00:19 11.09.2026)
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
© AA / Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalandığını ve gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadelenin sürdüğünü belirterek "Bu mücadelede hedefimiz açık: 'Hedefimizde uyuşturucu baronları var' demiştik" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
'Saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ediyordu'
Gürlek, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğinin belirlendiğini ifade etti.
Bakan Gürlek açıklamsının devamında şu ifadelere yer verdi:
Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.
İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.
Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır!
Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.