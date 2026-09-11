Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/bakan-gurlek-uyusturucu-ticareti-yapan-suc-orgutunun-lideri-islam-yakut-istanbulda-yakalanarak-1108677689.html
Bakan Gürlek: Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalandığını... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T00:08+0300
2026-09-11T00:19+0300
türki̇ye
i̇slam yakut
akın gürlek
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_9712e82fec0f3f68683db10e414bab80.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadelenin sürdüğünü belirterek "Bu mücadelede hedefimiz açık: 'Hedefimizde uyuşturucu baronları var' demiştik" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.'Saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ediyordu'Gürlek, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğinin belirlendiğini ifade etti.Bakan Gürlek açıklamsının devamında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/izmirde-5-banka-calisanini-rehin-alan-supheli-tutuklandi-muzakereyle-ikna-edilmisti-1108674279.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_3abb6c2945763a8938d3ea2595fcc1f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇slam yakut, akın gürlek, son dakika
i̇slam yakut, akın gürlek, son dakika

Bakan Gürlek: Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı

00:08 11.09.2026 (güncellendi: 00:19 11.09.2026)
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalandığını ve gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadelenin sürdüğünü belirterek "Bu mücadelede hedefimiz açık: 'Hedefimizde uyuşturucu baronları var' demiştik" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

'Saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ediyordu'

Gürlek, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğinin belirlendiğini ifade etti.
Bakan Gürlek açıklamsının devamında şu ifadelere yer verdi:

Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.

İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır!

Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının rehin alındığı iddiası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
TÜRKİYE
İzmir'de 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli tutuklandı: Müzakereyle ikna edilmişti
Dün, 20:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала