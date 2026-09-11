https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/bakan-gurlek-uyusturucu-ticareti-yapan-suc-orgutunun-lideri-islam-yakut-istanbulda-yakalanarak-1108677689.html

Bakan Gürlek: Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı

Bakan Gürlek: Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalandığını... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

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Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadelenin sürdüğünü belirterek "Bu mücadelede hedefimiz açık: 'Hedefimizde uyuşturucu baronları var' demiştik" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.'Saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ediyordu'Gürlek, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğinin belirlendiğini ifade etti.Bakan Gürlek açıklamsının devamında şu ifadelere yer verdi:

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