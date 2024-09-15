https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/turk-markasinin-kolonyalari-avrupada-yasaklandi-sirketin-sahibinden-ilk-aciklama-1088048391.html

Türk markasının kolonyaları Avrupa'da yasaklandı: Şirketin sahibinden ilk açıklama

Türk markasının kolonyaları Avrupa'da yasaklandı: Şirketin sahibinden ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer hakkında Avrupa Birliği'nden toplatma kararı çıkarıldı. Markanın 2022 öncesi üretilen ürünlerinde... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T20:38+0300

2024-09-15T20:38+0300

2024-09-15T20:38+0300

türkiye

kolonya

toplatma

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Avrupa Birliği, Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarında yasaklı madde tespit edildiği için toplatma kararı aldı.Halk Tv'nin haberine göre Hamilelere ve anne karnındaki bebeklere verdiği zarar gerekçe gösterilerek Eyüp Sabri Tuncer hakkında Avrupa'da toplatma kararı alındı. Avrupa Komisyonu sitesinde yer alan bilgilere göre firma, '2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA)' isimli yasaklı maddeyi kullandı. Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer ''Bu eski bir ürün ve yasaklanması olayı da şöyle, 2022 Mart ayından sonra üretilen ürünlerde bunun kullanılmaması gerekiyordu. Oradaki ürünler zaten eski ürünler. Birkaç tane ürünün üzerinden yürütülen bir şey bu. Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu yayında bizim zaten 2022'den önce yapmış olduğumuz ürünlerin resimleri oldu. Bizim logolarımız dört yıl önce logolarımız değildi. Orada resimlerde görecek olursanız, dikdörtgen logolu ürünler. Dolayısıyla bu 2022 öncesinde kesinlikle üretilmiş ürünler'' ifadesinde bulundu.'BMHCA 2022 yılında kullanılıyordu'2022 Mart ayından önce bütün dünyadaki kozmetik ürünlerde BMHCA'nın serbestçe kullanıldığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer şunları söyledi:'Marka karalanıyor gibi'Eyüp Sabri Tuncer markasının karalanmak istendiğini belirten Başkan Tuncer “Burada bir markanın karalanması sanki ön planda tutulmuş gibi bir durum da var. Biz yaptığımızdan da eminiz. Bizim ürünümüzden bizim yaptığımız ürünlerden hiçbir zaman dünyadaki ve Türkiye'deki kozmetik kanununa aykırı hiçbir şey olmaz, çıkmaz" dedi.'Ürünleri geri çağırdık'Ürünleri geri çağırdıklarını açıklayan Başkan Tuncer "Sadece biz değil marketler de biliyorlar iade edilmesi gerektiğini. Bu bir süreçti yönetildi. Hiçbir zaman da karşımıza da çıkmadı. İlk defa buradan çıkıyor şimdi. Geri çağırmayı hep yaptık zaten. Biz olanların tamamını aldık. Sadece biz değil herkes aldı. Kozmetik kanununa aykırı bir şeyin üretilmesine zaten Sağlık Bakanlığı izin vermez” açıklamasında bulundu.Eyüp Sabri Tuncer'in yasaklanan kolonyası hangileri?Avrupa Birliği tarafından toplatılan diğer markalar arasında L'Oreal, Schwarzkopf, Unilever, Palmolive, Nivea ve Dove yer aldı.BMHCA maddesi nedir? Neden yasaklandı?BMHCA, kimya endüstrisinde kullanılan bir kısaltma olarak "Butylphenyl Methylpropional" anlamına geliyor. Bu madde, genellikle kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde koku verici bir bileşen olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Lilial olarak da adlandırılıyor. Ancak, Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerde, olası sağlık riskleri nedeniyle kullanımı kısıtlanmış veya yasaklandı. Lilial, alerjik reaksiyonlara neden olabileceği ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği endişeleri nedeniyle kısıtlamalara tabi tutuldu. 2022'den itibaren, AB'de kozmetik ürünlerinde kullanımı tamamen yasaklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230705/istilaci-sivrisinek-uyarisi-isirik-sonrasi-kolonya-surmeyin-1073187265.html

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