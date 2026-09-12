https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/vanli-kara-haydar-olarak-bilinen-tancalanin-dugununde-takilan-ziynet-esyalari-ve-paralar-bulundu-1108721131.html

'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Tançalan'ın düğününde takılan ziynet eşyaları ve paralar bulundu

'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Tançalan'ın düğününde takılan ziynet eşyaları ve paralar bulundu

Sputnik Türkiye

'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde eşi Çağla... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T17:32+0300

2026-09-12T17:32+0300

2026-09-12T17:32+0300

türki̇ye

türkiye

mehmet fatih tançalan

cumhuriyet başsavcılığı

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tançalan hakkında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.8 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan Tançalan'ın düğününde takılan ziynet eşyası ve paraların bulunması amacıyla operasyon düzenlendi.Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Muradiye'de belirlenen ev ve eklentisinde yapılan aramada, Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz'e takılan ziynet eşyaları ve paralar ele geçirildi.Ziynet eşyaları ve paralara el koyan ekipler, ev sahibi S.A'yı gözaltına aldı.Tançalan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 8 Eylül'de Muradiye'de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanmıştı.Tançalan'ın düğününde takıldığı belirtilen altınlara ilişkin MASAK'tan inceleme talep edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/gorkemli-dugunle-gundem-olmuslardi-vanli-kara-haydar-ile-fenomen-esinin-10-yil-once-davalik-oldugu-1108627791.html

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türkiye, mehmet fatih tançalan, cumhuriyet başsavcılığı