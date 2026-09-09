https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/gorkemli-dugunle-gundem-olmuslardi-vanli-kara-haydar-ile-fenomen-esinin-10-yil-once-davalik-oldugu-1108627791.html

Görkemli düğünle gündem olmuşlardı: Vanlı Kara Haydar ile fenomen eşinin 10 yıl önce 'davalık' olduğu ortaya çıktı

Görkemli düğünle gündem olmuşlardı: Vanlı Kara Haydar ile fenomen eşinin 10 yıl önce 'davalık' olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ve 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın görkemli düğün ve takılarla ilgili soruşturma sürerken, ikilinin 10 yıl... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T15:18+0300

2026-09-09T15:18+0300

2026-09-09T15:18+0300

türki̇ye

dava

sosyal medya fenomeni çağla öz

mehmet fatih tançalan

düğün

tutuklama

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'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün görkemli düğünü ve takılan takılar nedeniyle başlatılan soruşturmada Tançalan tutuklanmıştı. İkilinin yaklaşık 10 yıl önce ceza davasında karşı karşıya geldiği ortaya çıktı. Dava dosyasına göre Çağla Öz 'mağdur' sıfatını taşırken Tançalan 'sanık' olarak yer aldı. 'Reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki' suçundan yargılanan Tançalan'ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığı belirtildi. Dava 2016 yılında açıldı Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Çağla Öz “katılan mağdur”, Mehmet Fatih Tançalan ise sanık olarak yer aldı. Dosyaya konu olayların 2015 yılında yaşandığı belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Mehmet Fatih Tançalan hakkında 2016 yılında dava açıldı.3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldıYargılama İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme dosyasında tarafların tanışmalarına ve daha sonra aralarında yaşanan sürece ilişkin çok sayıda ifade, mesaj kaydı, tanık anlatımı ve bilirkişi raporu yer aldı. Ancak mahkeme, yapılan yargılama sonunda Tançalan’ın eylemini “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu kapsamında değerlendirdi.14 Şubat 2018 tarihinde kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Fatih Tançalan’a önce 3 yıl hapis cezası verdi. Suçun farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiği gerekçesiyle ceza 3 yıl 9 aya çıkarıldı. Ardından takdiri indirim uygulanarak Tançalan’ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Dosya daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne taşındı. İstinaf incelemesinin ardından Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası 8 Aralık 2020 tarihinde kesinleşti. Mahkemenin kesinleşme şerhinde Tançalan hakkındaki kararın “mahkûmiyet”, suç türünün ise “reşit olmayanla cinsel ilişki” olduğu açıkça belirtildi.Görkemli düğünleriyle gündem oldularYaklaşık 10 yıl önce davalık olan ikili geçtiğimiz günlere yaptıkları görkemli düğün ve takılarla gündem oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Tançalan hakkında başlatılan soruşturmada mali hareketleri ve mal varlığının kaynağı da incelemeye alındı. Tançalan, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/vanli-kara-haydar-mehmet-fatih-tancalan-tutuklandi-1108603342.html

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dava, sosyal medya fenomeni çağla öz, mehmet fatih tançalan, düğün, tutuklama