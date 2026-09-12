https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/turk-disisleri-suudi-arabistana-yonelik-iha-saldirilarini-en-guclu-sekilde-kinadi-1108721433.html

Türk Dışişleri, Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı

Türk Dışişleri, Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T19:00+0300

2026-09-12T19:00+0300

2026-09-12T19:00+0300

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Bakanlık'tan, söz konusu saldırılara ilişkin açıklama yapıldı."Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan destek yinelenerek, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı bildirildi.Açıklamada, Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:Suudi Arabistan karşılık vermeme kararı almıştıSuudi Arabistan, Irak'tan geldiği belirtilen İHA'larla düzenlenen saldırılarda Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın hedef alındığını açıklamış, saldırılarda yaralananlar ve maddi hasar olduğunu bildirmişti.Riyad yönetimi, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talebi üzerine 'bu aşamada karşılık vermemeyi' tercih ettiğini açıklarken, egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/rusya-savunma-bakanligi-odessa-limaninda-ukrayna-ordusuna-askeri-malzeme-tasiyan-gemi-vuruldu-1108721279.html

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suudi arabistan, türk dışişleri, dışişleri bakanlığı, irak, ortadoğu, türkiye