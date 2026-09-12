https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/rusya-savunma-bakanligi-odessa-limaninda-ukrayna-ordusuna-askeri-malzeme-tasiyan-gemi-vuruldu-1108721279.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa Limanı’nda Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa Limanı’nda Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’na düzenlenen saldırıda Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu. 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T18:29+0300
2026-09-12T18:29+0300
2026-09-12T18:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rus ordusu
odessa
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
kuru yük gemisi
askeri malzeme
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren gemilere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, gün içinde Odessa Limanı'nın hedef alındığı belirtilerek, "Düzenlenen saldırılar sonucunda, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda askeri malzeme taşıyan kuru yük tipi bir gemi vurulmuştur" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/rus-ordusu-ukraynadaki-hedefleri-genis-capli-bir-saldiriyla-vurdu-1108713541.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, odessa, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi, askeri malzeme
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, odessa, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi, askeri malzeme
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa Limanı’nda Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’na düzenlenen saldırıda Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren gemilere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gün içinde Odessa Limanı'nın hedef alındığı belirtilerek, "Düzenlenen saldırılar sonucunda, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda askeri malzeme taşıyan kuru yük tipi bir gemi vurulmuştur" ifadelerine yer verildi.