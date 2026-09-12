https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/rusya-savunma-bakanligi-odessa-limaninda-ukrayna-ordusuna-askeri-malzeme-tasiyan-gemi-vuruldu-1108721279.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa Limanı’nda Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa Limanı’nda Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’na düzenlenen saldırıda Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu. 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T18:29+0300

2026-09-12T18:29+0300

2026-09-12T18:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

odessa

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

kuru yük gemisi

askeri malzeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_6469f41a744b3c70abcd38d2b9f7bd0a.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna limanlarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren gemilere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, gün içinde Odessa Limanı'nın hedef alındığı belirtilerek, "Düzenlenen saldırılar sonucunda, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda askeri malzeme taşıyan kuru yük tipi bir gemi vurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/rus-ordusu-ukraynadaki-hedefleri-genis-capli-bir-saldiriyla-vurdu-1108713541.html

odessa

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, odessa, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi, askeri malzeme