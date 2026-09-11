Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/cia-cok-gizli-11-eylul-belgelerini-yayimladi-bin-ladinin-aklinda-hirosima-vardi-1108710992.html
CIA 'çok gizli' 11 Eylül belgelerini yayımladı: 'Bin Ladin'in aklında 'Hiroşima' vardı'
CIA 'çok gizli' 11 Eylül belgelerini yayımladı: 'Bin Ladin'in aklında 'Hiroşima' vardı'
Sputnik Türkiye
CIA, 11 Eylül saldırılarına giden süreçte hazırlanan 71 istihbarat raporunu yayımlarken, belgelerde Usame bin Ladin’in nükleer silahlarla 'Hiroşima' yapmak... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T23:46+0300
2026-09-11T23:46+0300
dünya
abd
usame bin ladin
hiroşima
cia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103459/40/1034594064_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_72ba5ee732879691e130bb18c7cc7238.jpg
CIA,11 Eylül saldırılarına giden aylara ve yıllara ait 71 istihbarat raporunu yayınladı. Rapor, 2001 saldırılarından öncesine ait 70 belge ve saldırıdan bir gün sonrasına ait bir belgeyi içeriyor.CIA Direktörü John Ratcliffe, bu açıklamanın '11 Eylül'le ilgili CIA analizlerinin bugüne kadarki en büyük tek seferlik yayınlanması' olduğunu söyledi.Belgelerde neler var?Gizliliği kaldırılmış CIA belgelerine göre, Usame bin Ladin, Hiroşima tarzı bir saldırı düzenlemek için yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum elde etmeye çalıştı.16 Temmuz 1998 tarihli belgede, şu ifadeler yer alıyor:'Wahington'a bomba yüklü uçakla saldırabilir'10 Eylül 1998 tarihli bir belge ise, 'ABD'deki bir şehre patlayıcı yüklü bir uçakla saldırabileceği' uyarısı yapılırken, mevcut istihbaratın 'Bin Ladin'in gelecekteki saldırı niyetleri hakkında kesin bir bilgi sağlamadığı' da belirtilmiş. Raporda, Bin Ladin'in 'tercih ettiği seçeneğin ABD'ye kendi topraklarında, Washington'da saldırmak olduğunu' söylediği kaydedilmiş.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/suudi-arabistanda-petrol-boru-hattina-saldiri-hat-kapatildi-1108710059.html
hiroşima
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103459/40/1034594064_183:0:904:541_1920x0_80_0_0_546c7ef3937768e9c8a61cd8c7c92f38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, usame bin ladin, hiroşima, cia
abd, usame bin ladin, hiroşima, cia

CIA 'çok gizli' 11 Eylül belgelerini yayımladı: 'Bin Ladin'in aklında 'Hiroşima' vardı'

23:46 11.09.2026
© AP PhotoUsame bin Ladin
Usame bin Ladin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AP Photo
Abone ol
CIA, 11 Eylül saldırılarına giden süreçte hazırlanan 71 istihbarat raporunu yayımlarken, belgelerde Usame bin Ladin’in nükleer silahlarla 'Hiroşima' yapmak arayışında olduğu yer aldı.
CIA,11 Eylül saldırılarına giden aylara ve yıllara ait 71 istihbarat raporunu yayınladı. Rapor, 2001 saldırılarından öncesine ait 70 belge ve saldırıdan bir gün sonrasına ait bir belgeyi içeriyor.
CIA Direktörü John Ratcliffe, bu açıklamanın '11 Eylül'le ilgili CIA analizlerinin bugüne kadarki en büyük tek seferlik yayınlanması' olduğunu söyledi.

Belgelerde neler var?

Gizliliği kaldırılmış CIA belgelerine göre, Usame bin Ladin, Hiroşima tarzı bir saldırı düzenlemek için yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum elde etmeye çalıştı.
16 Temmuz 1998 tarihli belgede, şu ifadeler yer alıyor:

"Kaynaklardan biri Bin Ladin'in bir 'Hiroşima' arayışında olduğunu belirtti. Bin Ladin veya onunla bağlantılı şirketler yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum satın almaya çalıştı"

'Wahington'a bomba yüklü uçakla saldırabilir'

10 Eylül 1998 tarihli bir belge ise, 'ABD'deki bir şehre patlayıcı yüklü bir uçakla saldırabileceği' uyarısı yapılırken, mevcut istihbaratın 'Bin Ladin'in gelecekteki saldırı niyetleri hakkında kesin bir bilgi sağlamadığı' da belirtilmiş. Raporda, Bin Ladin'in 'tercih ettiği seçeneğin ABD'ye kendi topraklarında, Washington'da saldırmak olduğunu' söylediği kaydedilmiş.
Suudi Arabistan Doğu-Batı petrol boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
DÜNYA
Suudi Arabistan’da petrol boru hattına saldırı: 'Hat kapatıldı'
Dün, 22:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала