https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/cia-cok-gizli-11-eylul-belgelerini-yayimladi-bin-ladinin-aklinda-hirosima-vardi-1108710992.html

CIA 'çok gizli' 11 Eylül belgelerini yayımladı: 'Bin Ladin'in aklında 'Hiroşima' vardı'

CIA 'çok gizli' 11 Eylül belgelerini yayımladı: 'Bin Ladin'in aklında 'Hiroşima' vardı'

Sputnik Türkiye

CIA, 11 Eylül saldırılarına giden süreçte hazırlanan 71 istihbarat raporunu yayımlarken, belgelerde Usame bin Ladin’in nükleer silahlarla 'Hiroşima' yapmak... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T23:46+0300

2026-09-11T23:46+0300

2026-09-11T23:46+0300

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CIA,11 Eylül saldırılarına giden aylara ve yıllara ait 71 istihbarat raporunu yayınladı. Rapor, 2001 saldırılarından öncesine ait 70 belge ve saldırıdan bir gün sonrasına ait bir belgeyi içeriyor.CIA Direktörü John Ratcliffe, bu açıklamanın '11 Eylül'le ilgili CIA analizlerinin bugüne kadarki en büyük tek seferlik yayınlanması' olduğunu söyledi.Belgelerde neler var?Gizliliği kaldırılmış CIA belgelerine göre, Usame bin Ladin, Hiroşima tarzı bir saldırı düzenlemek için yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum elde etmeye çalıştı.16 Temmuz 1998 tarihli belgede, şu ifadeler yer alıyor:'Wahington'a bomba yüklü uçakla saldırabilir'10 Eylül 1998 tarihli bir belge ise, 'ABD'deki bir şehre patlayıcı yüklü bir uçakla saldırabileceği' uyarısı yapılırken, mevcut istihbaratın 'Bin Ladin'in gelecekteki saldırı niyetleri hakkında kesin bir bilgi sağlamadığı' da belirtilmiş. Raporda, Bin Ladin'in 'tercih ettiği seçeneğin ABD'ye kendi topraklarında, Washington'da saldırmak olduğunu' söylediği kaydedilmiş.

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