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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/slovakya-disisleri-bakanligi-yaptirimlar-rusya-uzerinde-etkili-olmuyor-1108718396.html
Slovakya Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlar Rusya üzerinde etkili olmuyor
Slovakya Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlar Rusya üzerinde etkili olmuyor
Sputnik Türkiye
Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar yaptığı açıklamada Avrupa'nın güvenliğinin Rusya'nın katılımı olmadan sağlanmasının mümkün olmadığını... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T16:16+0300
2026-09-12T16:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
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Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar ile baskının bir işe yaramadığını belirterek bu tırmanmanın Avrupa'da daha fazla soruna yol açacağını dile getirdi.Blanar açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Avrupa'nın güvenliği Rusya'nın katılımı olmadan sağlanamaz'Avrupa'nın güvenliğinin Rusya'nın katılımı olmadan sağlamanın mümkün olmadığına işaret eden Blanar, "Gerçekliği göz önünde bulundurmalı ve diplomatik bir çözüm aramalıyız. Diplomasi, bu çatışmayı sona erdirmenin tek yoludur” dedi.Blanar, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm sürecine Avrupa Birliği'nin katılımını gerekli gördüğünü ifade ederek, “AB, üye devletlerin vergi mükelleflerinin parasıyla Ukrayna'ya en fazla destek sağlayan taraf ancak buna rağmen müzakere masasında yer almıyor. Bu nedenle biz şöyle diyoruz: Geri dönelim, müzakerelere başlayalım ve Rusya ile iletişim]kanallarını açalım" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/slovakya-cumhurbaskani-pellegrini-avrupa-birligi-su-anda-iyi-durumda-degil-1108527442.html
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rusya, ukrayna, avrupa birliği, slovakya
rusya, ukrayna, avrupa birliği, slovakya

Slovakya Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlar Rusya üzerinde etkili olmuyor

16:16 12.09.2026
Slovakya bayrağı
Slovakya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
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Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar yaptığı açıklamada Avrupa'nın güvenliğinin Rusya'nın katılımı olmadan sağlanmasının mümkün olmadığını belirterek yaptırımların Rusya üzerinde etkili olmadığını vurguladı.
Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar ile baskının bir işe yaramadığını belirterek bu tırmanmanın Avrupa'da daha fazla soruna yol açacağını dile getirdi.
Blanar açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Başından beri bu savaşın askeri bir çözümü olmadığını söylüyoruz. Ekonomik baskının Rusya üzerinde savaşı durdurmaya zorlayacak ölçüde etkili olmadığı görülüyor. Ukrayna'ya orta ve uzun menzilli füzeler gibi silahların sevkiyatı devam edecek olursa, bunun herhangi bir çözüm bulunmasına yardımcı olmayacağını düşünüyorum. Bu yalnızca daha fazla tırmanmaya ve Avrupa'da daha fazla soruna yol açacaktır.

'Avrupa'nın güvenliği Rusya'nın katılımı olmadan sağlanamaz'

Avrupa'nın güvenliğinin Rusya'nın katılımı olmadan sağlamanın mümkün olmadığına işaret eden Blanar, "Gerçekliği göz önünde bulundurmalı ve diplomatik bir çözüm aramalıyız. Diplomasi, bu çatışmayı sona erdirmenin tek yoludur” dedi.
Blanar, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm sürecine Avrupa Birliği'nin katılımını gerekli gördüğünü ifade ederek, “AB, üye devletlerin vergi mükelleflerinin parasıyla Ukrayna'ya en fazla destek sağlayan taraf ancak buna rağmen müzakere masasında yer almıyor. Bu nedenle biz şöyle diyoruz: Geri dönelim, müzakerelere başlayalım ve Rusya ile iletişim]kanallarını açalım" cümlelerini kaydetti.
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
POLİTİKA
Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Avrupa Birliği şu anda iyi durumda değil
5 Eylül, 21:56
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