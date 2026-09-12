https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/slovakya-disisleri-bakanligi-yaptirimlar-rusya-uzerinde-etkili-olmuyor-1108718396.html

Slovakya Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlar Rusya üzerinde etkili olmuyor

Slovakya Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlar Rusya üzerinde etkili olmuyor

Sputnik Türkiye

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar yaptığı açıklamada Avrupa'nın güvenliğinin Rusya'nın katılımı olmadan sağlanmasının mümkün olmadığını... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T16:16+0300

2026-09-12T16:16+0300

2026-09-12T16:16+0300

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Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar ile baskının bir işe yaramadığını belirterek bu tırmanmanın Avrupa'da daha fazla soruna yol açacağını dile getirdi.Blanar açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Avrupa'nın güvenliği Rusya'nın katılımı olmadan sağlanamaz'Avrupa'nın güvenliğinin Rusya'nın katılımı olmadan sağlamanın mümkün olmadığına işaret eden Blanar, "Gerçekliği göz önünde bulundurmalı ve diplomatik bir çözüm aramalıyız. Diplomasi, bu çatışmayı sona erdirmenin tek yoludur” dedi.Blanar, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm sürecine Avrupa Birliği'nin katılımını gerekli gördüğünü ifade ederek, “AB, üye devletlerin vergi mükelleflerinin parasıyla Ukrayna'ya en fazla destek sağlayan taraf ancak buna rağmen müzakere masasında yer almıyor. Bu nedenle biz şöyle diyoruz: Geri dönelim, müzakerelere başlayalım ve Rusya ile iletişim]kanallarını açalım" cümlelerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/slovakya-cumhurbaskani-pellegrini-avrupa-birligi-su-anda-iyi-durumda-degil-1108527442.html

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rusya, ukrayna, avrupa birliği, slovakya