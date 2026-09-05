https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/slovakya-cumhurbaskani-pellegrini-avrupa-birligi-su-anda-iyi-durumda-degil-1108527442.html

Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Avrupa Birliği şu anda iyi durumda değil

Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Avrupa Birliği şu anda iyi durumda değil

Sputnik Türkiye

Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Avrupa Birliği'nin düşük ekonomik büyüme, rekabet gücündeki düşüş ve enerji krizi gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T21:56+0300

2026-09-05T21:56+0300

2026-09-05T21:56+0300

poli̇ti̇ka

peter pellegrini

avrupa birliği

slovakya

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Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Avrupa Birliği'nin şu anda en iyi durumda olmadığını, birliğin yaşayabilirliğini gösterebilmesi için bir dizi sorunu çözmesi gerektiğini söyledi.Pellegrini açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Pellegrini, Avrupa Birliği'nin çalışmalarını yeniden başlatmak ve yaşayabilirliğini göstermek için bu sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini belirtti.

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peter pellegrini, avrupa birliği, slovakya