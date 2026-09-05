https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/slovakya-cumhurbaskani-pellegrini-avrupa-birligi-su-anda-iyi-durumda-degil-1108527442.html
Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Avrupa Birliği şu anda iyi durumda değil
Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Avrupa Birliği şu anda iyi durumda değil
Sputnik Türkiye
Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Avrupa Birliği'nin düşük ekonomik büyüme, rekabet gücündeki düşüş ve enerji krizi gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T21:56+0300
2026-09-05T21:56+0300
2026-09-05T21:56+0300
poli̇ti̇ka
peter pellegrini
avrupa birliği
slovakya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084947817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e222934b28ec3e06b8f94d8ef66bfc0d.jpg
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Avrupa Birliği'nin şu anda en iyi durumda olmadığını, birliğin yaşayabilirliğini gösterebilmesi için bir dizi sorunu çözmesi gerektiğini söyledi.Pellegrini açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Pellegrini, Avrupa Birliği'nin çalışmalarını yeniden başlatmak ve yaşayabilirliğini göstermek için bu sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/iran-silahli-kuvvetlerinden-abdye-uyari-sonraki-saldirilar-daha-siddetli-olacak--1108527200.html
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084947817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9f55529901b04d98b9bb05e18eeca0d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
peter pellegrini, avrupa birliği, slovakya
peter pellegrini, avrupa birliği, slovakya
Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Avrupa Birliği şu anda iyi durumda değil
Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Avrupa Birliği'nin düşük ekonomik büyüme, rekabet gücündeki düşüş ve enerji krizi gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek AB'nin çalışmalarını yeniden başlatması ve yaşayabilirliğini kanıtlaması için bu sorunları çözmesi gerektiğini söyledi.
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Avrupa Birliği'nin şu anda en iyi durumda olmadığını, birliğin yaşayabilirliğini gösterebilmesi için bir dizi sorunu çözmesi gerektiğini söyledi.
Pellegrini açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Avrupa Birliği şu anda iyi durumda değil. Düşük ekonomik büyümeyle ve rekabet gücündeki düşüşle karşı karşıya, enerji krizinin ve enerji kaynaklarının yüksek fiyatlarının üstesinden gelemiyor. Elbette, kışı normal şekilde geçirebileceğimizden emin olmak için gaz depolarının doluluk oranlarıyla ilgili de sorunlarımız var.
Pellegrini, Avrupa Birliği'nin çalışmalarını yeniden başlatmak ve yaşayabilirliğini göstermek için bu sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini belirtti.