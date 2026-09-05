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Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Avrupa Birliği şu anda iyi durumda değil
Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Avrupa Birliği şu anda iyi durumda değil
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Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Avrupa Birliği'nin düşük ekonomik büyüme, rekabet gücündeki düşüş ve enerji krizi gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
peter pellegrini
avrupa birliği
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Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Avrupa Birliği'nin şu anda en iyi durumda olmadığını, birliğin yaşayabilirliğini gösterebilmesi için bir dizi sorunu çözmesi gerektiğini söyledi.Pellegrini açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Pellegrini, Avrupa Birliği'nin çalışmalarını yeniden başlatmak ve yaşayabilirliğini göstermek için bu sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini belirtti.
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peter pellegrini, avrupa birliği, slovakya
peter pellegrini, avrupa birliği, slovakya

Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini: Avrupa Birliği şu anda iyi durumda değil

21:56 05.09.2026
© AA / Nikos OikonomouSlovakya Başbakanı Peter Pellegrini
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© AA / Nikos Oikonomou
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Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Avrupa Birliği'nin düşük ekonomik büyüme, rekabet gücündeki düşüş ve enerji krizi gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek AB'nin çalışmalarını yeniden başlatması ve yaşayabilirliğini kanıtlaması için bu sorunları çözmesi gerektiğini söyledi.
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Avrupa Birliği'nin şu anda en iyi durumda olmadığını, birliğin yaşayabilirliğini gösterebilmesi için bir dizi sorunu çözmesi gerektiğini söyledi.
Pellegrini açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Avrupa Birliği şu anda iyi durumda değil. Düşük ekonomik büyümeyle ve rekabet gücündeki düşüşle karşı karşıya, enerji krizinin ve enerji kaynaklarının yüksek fiyatlarının üstesinden gelemiyor. Elbette, kışı normal şekilde geçirebileceğimizden emin olmak için gaz depolarının doluluk oranlarıyla ilgili de sorunlarımız var.
Pellegrini, Avrupa Birliği'nin çalışmalarını yeniden başlatmak ve yaşayabilirliğini göstermek için bu sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini belirtti.
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