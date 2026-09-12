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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/si-cinping-cin-2027-yilinda-brics-donem-baskanligini-ustlenecek-1108720224.html
Şi Cinping: Çin, 2027 yılında BRICS dönem başkanlığını üstlenecek
Şi Cinping: Çin, 2027 yılında BRICS dönem başkanlığını üstlenecek
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin önümüzdeki yıl BRICS dönem başkanlığını üstleneceğini ve grubun 19. zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu. 12.09.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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çin
yeni delhi
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basra körfezi
ortadoğu
brics zirvesi
şi cinping
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Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılan Şi Cinping, yaptığı açıklamada Çin'in 2027'de BRICS dönem başkanlığını üstleneceğini ve grubun 19. zirvesine ev sahipliği yapacağını belirtti.Çin lideri, BRICS grubunun son 20 yılda gelişmekte olan piyasalar ve ülkeler için en etkili işbirliği platformu haline geldiğinin altını çizdi:Şi ayrıca, ülkesinin Ortadoğu ve Basra Körfezi bölgesinde barış ve istikrarın tesis edilmesine katkıda bulunmak amacıyla BRICS üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-yeni-ve-adil-dunya-duzeninin-cercevesini-sekillendiriyor-1108710296.html
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çin devlet başkanı şi cinping, çin, yeni delhi, brics, basra körfezi, ortadoğu, brics zirvesi, şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping, çin, yeni delhi, brics, basra körfezi, ortadoğu, brics zirvesi, şi cinping

Şi Cinping: Çin, 2027 yılında BRICS dönem başkanlığını üstlenecek

16:43 12.09.2026
© AP Photo / Minh Hoang/Pool Photo via APÇin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
© AP Photo / Minh Hoang/Pool Photo via AP
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin önümüzdeki yıl BRICS dönem başkanlığını üstleneceğini ve grubun 19. zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.
Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılan Şi Cinping, yaptığı açıklamada Çin'in 2027'de BRICS dönem başkanlığını üstleneceğini ve grubun 19. zirvesine ev sahipliği yapacağını belirtti.
Çin lideri, BRICS grubunun son 20 yılda gelişmekte olan piyasalar ve ülkeler için en etkili işbirliği platformu haline geldiğinin altını çizdi:

Bu yıl, BRICS ülkeleri arasındaki işbirliğinin 20. yıldönümü. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca büyük bir dayanıklılık sergileyerek gelişmeye devam eden bu işbirliği, gelişmekte olan piyasalar ve ülkeler için en etkili işbirliği platformu haline geldi.

Şi ayrıca, ülkesinin Ortadoğu ve Basra Körfezi bölgesinde barış ve istikrarın tesis edilmesine katkıda bulunmak amacıyla BRICS üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.
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