https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/si-cinping-cin-2027-yilinda-brics-donem-baskanligini-ustlenecek-1108720224.html

Şi Cinping: Çin, 2027 yılında BRICS dönem başkanlığını üstlenecek

Şi Cinping: Çin, 2027 yılında BRICS dönem başkanlığını üstlenecek

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin önümüzdeki yıl BRICS dönem başkanlığını üstleneceğini ve grubun 19. zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu. 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T16:43+0300

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dünya

çin devlet başkanı şi cinping

çin

yeni delhi

brics

basra körfezi

ortadoğu

brics zirvesi

şi cinping

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Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılan Şi Cinping, yaptığı açıklamada Çin'in 2027'de BRICS dönem başkanlığını üstleneceğini ve grubun 19. zirvesine ev sahipliği yapacağını belirtti.Çin lideri, BRICS grubunun son 20 yılda gelişmekte olan piyasalar ve ülkeler için en etkili işbirliği platformu haline geldiğinin altını çizdi:Şi ayrıca, ülkesinin Ortadoğu ve Basra Körfezi bölgesinde barış ve istikrarın tesis edilmesine katkıda bulunmak amacıyla BRICS üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-yeni-ve-adil-dunya-duzeninin-cercevesini-sekillendiriyor-1108710296.html

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yeni delhi

basra körfezi

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çin devlet başkanı şi cinping, çin, yeni delhi, brics, basra körfezi, ortadoğu, brics zirvesi, şi cinping