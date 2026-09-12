https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/rus-ordusu-ukraynadaki-hedefleri-genis-capli-bir-saldiriyla-vurdu-1108713541.html
Rus ordusu, Ukrayna'daki hedefleri geniş çaplı bir saldırıyla vurdu
Rus ordusu, Ukrayna'daki hedefleri geniş çaplı bir saldırıyla vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Ukrayna’daki hedefleri geniş çaplı bir saldırıyla vurduğunu bildirdi. 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T10:11+0300
2026-09-12T10:11+0300
2026-09-12T10:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
rus silahlı kuvvetleri
saldırı
zaporojye
dnepropetrovsk
çernomorsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri dün gece saatlerinde ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:Zaporojye bölgesinde koruyucu yapıların ve askeri teçhizat zırhının yapımında kullanılan haddelenmiş sac metalin yanı sıra vücut zırhı plakalarının da tedarikçisi olan Zaporojstal Fabrikası;Krivoy Rog'da silah ve askeri teçhizat üretiminde kullanılan malzemeler üreten bir metalürji tesisi.Dnepropetrovsk'ta Interpipe Steel metalürji tesisinde bulunan eritme tesisi (Ukrayna'nın askeri amaçlı haddelenmiş metal ürünleri üreten en büyük tesisi).Severnıy ve Novokrivoyrojskiy maden işleme tesisleri: Askeri sektöre yönelik metalurji ürünlerinin üretiminde kullanılan demir cevherinin çıkarılması, zenginleştirilmesi ve ayrıştırma işlemlerinin yapıldığı tesisler. Odesa Bölgesi’ndeki Çernomorsk limanının altyapı tesisleri, ayrıca dışarıdan Ukrayna’ya gelen silah ve mühimmat sevkiyatlarının önemli bir kısmının geçtiği stratejik öneme sahip bir ulaşım altyapısı tesisi, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisi ve bir römorkör vuruldu.Bakanlık ayrıca Kiev'deki InterCars veri merkezine bir saldırı düzenlendiği bilgisini de verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rusya-savunma-bakanligi-harkovun-kuzeyinde-kusatilan-ukrayna-birlikleri-imha-ediliyor-1108613338.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, saldırı, zaporojye, dnepropetrovsk, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, saldırı, zaporojye, dnepropetrovsk, çernomorsk, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rus ordusu, Ukrayna'daki hedefleri geniş çaplı bir saldırıyla vurdu
10:11 12.09.2026 (güncellendi: 10:33 12.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Ukrayna’daki hedefleri geniş çaplı bir saldırıyla vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri dün gece saatlerinde ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini vurmaya devam etti.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
Zaporojye bölgesinde koruyucu yapıların ve askeri teçhizat zırhının yapımında kullanılan haddelenmiş sac metalin yanı sıra vücut zırhı plakalarının da tedarikçisi olan Zaporojstal Fabrikası;
Krivoy Rog'da silah ve askeri teçhizat üretiminde kullanılan malzemeler üreten bir metalürji tesisi.
Dnepropetrovsk'ta Interpipe Steel metalürji tesisinde bulunan eritme tesisi (Ukrayna'nın askeri amaçlı haddelenmiş metal ürünleri üreten en büyük tesisi).
Severnıy ve Novokrivoyrojskiy maden işleme tesisleri: Askeri sektöre yönelik metalurji ürünlerinin üretiminde kullanılan demir cevherinin çıkarılması, zenginleştirilmesi ve ayrıştırma işlemlerinin yapıldığı tesisler.
Odesa Bölgesi’ndeki Çernomorsk limanının altyapı tesisleri, ayrıca dışarıdan Ukrayna’ya gelen silah ve mühimmat sevkiyatlarının önemli bir kısmının geçtiği stratejik öneme sahip bir ulaşım altyapısı tesisi, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisi ve bir römorkör vuruldu.
Bakanlık ayrıca Kiev'deki InterCars veri merkezine bir saldırı düzenlendiği bilgisini de verdi.