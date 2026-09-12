https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/rus-ordusu-ukraynadaki-hedefleri-genis-capli-bir-saldiriyla-vurdu-1108713541.html

Rus ordusu, Ukrayna'daki hedefleri geniş çaplı bir saldırıyla vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'daki hedefleri geniş çaplı bir saldırıyla vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde Ukrayna’daki hedefleri geniş çaplı bir saldırıyla vurduğunu bildirdi. 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T10:11+0300

2026-09-12T10:11+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

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dnepropetrovsk

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri dün gece saatlerinde ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:Zaporojye bölgesinde koruyucu yapıların ve askeri teçhizat zırhının yapımında kullanılan haddelenmiş sac metalin yanı sıra vücut zırhı plakalarının da tedarikçisi olan Zaporojstal Fabrikası;Krivoy Rog'da silah ve askeri teçhizat üretiminde kullanılan malzemeler üreten bir metalürji tesisi.Dnepropetrovsk'ta Interpipe Steel metalürji tesisinde bulunan eritme tesisi (Ukrayna'nın askeri amaçlı haddelenmiş metal ürünleri üreten en büyük tesisi).Severnıy ve Novokrivoyrojskiy maden işleme tesisleri: Askeri sektöre yönelik metalurji ürünlerinin üretiminde kullanılan demir cevherinin çıkarılması, zenginleştirilmesi ve ayrıştırma işlemlerinin yapıldığı tesisler. Odesa Bölgesi’ndeki Çernomorsk limanının altyapı tesisleri, ayrıca dışarıdan Ukrayna’ya gelen silah ve mühimmat sevkiyatlarının önemli bir kısmının geçtiği stratejik öneme sahip bir ulaşım altyapısı tesisi, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisi ve bir römorkör vuruldu.Bakanlık ayrıca Kiev'deki InterCars veri merkezine bir saldırı düzenlendiği bilgisini de verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/rusya-savunma-bakanligi-harkovun-kuzeyinde-kusatilan-ukrayna-birlikleri-imha-ediliyor-1108613338.html

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