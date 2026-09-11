https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-avrupadaki-gelismeler-batili-kureselcilerin-sistematik-hatalarinin-sonucu-1108710694.html

Putin: Avrupa’daki gelişmeler Batılı küreselcilerin sistematik hatalarının sonucu

Putin: Avrupa’daki gelişmeler Batılı küreselcilerin sistematik hatalarının sonucu

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın mevcut durumunun Batılı küreselcilerin hatalarından... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T23:12+0300

2026-09-11T23:12+0300

2026-09-11T23:18+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa’da yaşanan son gelişmelerin tesadüf olmadığını belirten Putin, bu durumun Batılı küreselcilerin politika, güvenlik ve ekonomi alanlarında yaptığı sistematik hataların bir sonucu olduğunu vurguladı.Avrupa’nın enerji alanındaki yanlış adımlarının kıtadaki tüketiciler için doğalgaz fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağına dikkat çeken Putin, Rusya’nın enerji kaynaklarını piyasa koşullarında oluşan fiyatlarla sattığının altını çizdi.‘Batı'nın hataları kartopu gibi büyüyor’SSCB’nin dağılmasının ardından Batı’daki küreselci çevrelerin kendilerine her şeyin serbest olduğunu düşündüğünü vurgulayan Putin, bu anlayışın yol açtığı hataların "kartopu gibi büyüdüğünü" dile getirdi.Rusya’nın Avrupa ile çatışması için hiçbir neden bulunmadığına işaret eden Rus lider, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından oluşan düzenle birlikte tüm meselelerin çözüme kavuştuğunu vurguladı. Putin ayrıca, Batı’nın Kiev’deki "kanlı darbenin" hemen ardından Ukrayna’yı NATO’ya dahil etmeyi hedeflediğini ifade etti.‘Halklar savaşa sürüklendiklerinin farkında’Avrupa yönetimlerinin bugün kendi ülkelerini Rusya ile savaşa sürüklediğini kaydeden Putin, Moskova'nın Avrupa ülkelerini tehdit etmediğini ve böyle bir planı olmadığını vurguladı.Avrupa halklarının, liderleri tarafından Rusya ile bir savaşa yöneltildiklerinin farkında olduğunu belirten Putin, Almanya’da Almanya için Alternatif (AfD) partisinin son seçimlerde elde ettiği sonuçların da bu durumla açıklanabileceğini kaydetti.‘Ukrayna'ya asker göndermek Rusya ile savaş demektir’Avrupa askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına yönelik tartışmalara da değinen Putin, "Şu an Ukrayna topraklarına nasıl asker göndereceklerini konuşuyorlar. Bu, Rusya ile savaş anlamına gelir" uyarısında bulundu.Batılı ülkelerin geçmişte Kafkasya'daki ayrılıkçıları doğrudan desteklediğini hatırlatan Rus lider, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin kabul edilemez olduğu yönündeki tüm uyarılara rağmen bugünkü Ukrayna krizinin bizzat Batı tarafından kışkırtıldığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-brics-yeni-ve-adil-dunya-duzeninin-cercevesini-sekillendiriyor-1108710296.html

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vladimir putin, rusya, brics, batı, sscb, nato, almanya için alternatif (afd), avrupa