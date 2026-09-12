https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/putin-bae-veliaht-prensi-halid-bin-muhammed-ile-brics-zirvesinde-gorustu-1108719455.html
Putin, BAE Veliaht Prensi Halid bin Muhammed ile BRICS Zirvesi’nde görüştü
Putin, BAE Veliaht Prensi Halid bin Muhammed ile BRICS Zirvesi’nde görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T16:32+0300
2026-09-12T16:32+0300
2026-09-12T16:32+0300
dünya
vladimir putin
muhammed bin zayed al nahyan
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
abu dabi
hindistan
brics zirvesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Zirvesi marjında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetine başkanlık eden Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.BRICS üyesi ülkelerin liderler toplantısının ardından yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Rusya ile BAE arasında özellikle güvenlik alanındaki işbirliğine dikkati çeken Putin, BAE’nin Rusya için Orta Doğu’daki en yakın ülkelerden biri haline geldiğinin altını çizdi.Bölgedeki mevcut zorluklara rağmen istikrarın yeniden sağlanacağına inandığını belirten Rus lider, Moskova ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine dair güvenini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/putin-bricsin-dunya-arenasindaki-otoritesi-ve-etkisi-istikrarli-bir-sekilde-artiyor-1108717049.html
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vladimir putin, muhammed bin zayed al nahyan, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, hindistan, brics zirvesi
vladimir putin, muhammed bin zayed al nahyan, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, hindistan, brics zirvesi
Putin, BAE Veliaht Prensi Halid bin Muhammed ile BRICS Zirvesi’nde görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Putin, görüşmede BAE’nin Rusya’nın Orta Doğu’daki en yakın müttefiklerinden biri olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Zirvesi marjında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetine başkanlık eden Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
BRICS üyesi ülkelerin liderler toplantısının ardından yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Rusya ile BAE arasında özellikle güvenlik alanındaki işbirliğine dikkati çeken Putin, BAE’nin Rusya için Orta Doğu’daki en yakın ülkelerden biri haline geldiğinin altını çizdi.
Bölgedeki mevcut zorluklara rağmen istikrarın yeniden sağlanacağına inandığını belirten Rus lider, Moskova ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine dair güvenini dile getirdi.