https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/putin-bae-veliaht-prensi-halid-bin-muhammed-ile-brics-zirvesinde-gorustu-1108719455.html

Putin, BAE Veliaht Prensi Halid bin Muhammed ile BRICS Zirvesi’nde görüştü

Putin, BAE Veliaht Prensi Halid bin Muhammed ile BRICS Zirvesi’nde görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T16:32+0300

2026-09-12T16:32+0300

2026-09-12T16:32+0300

dünya

vladimir putin

muhammed bin zayed al nahyan

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

abu dabi

hindistan

brics zirvesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106465242_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_631de9a505f37dbffef087f5fa105407.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Zirvesi marjında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetine başkanlık eden Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.BRICS üyesi ülkelerin liderler toplantısının ardından yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Rusya ile BAE arasında özellikle güvenlik alanındaki işbirliğine dikkati çeken Putin, BAE’nin Rusya için Orta Doğu’daki en yakın ülkelerden biri haline geldiğinin altını çizdi.Bölgedeki mevcut zorluklara rağmen istikrarın yeniden sağlanacağına inandığını belirten Rus lider, Moskova ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine dair güvenini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/putin-bricsin-dunya-arenasindaki-otoritesi-ve-etkisi-istikrarli-bir-sekilde-artiyor-1108717049.html

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

abu dabi

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, muhammed bin zayed al nahyan, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, hindistan, brics zirvesi