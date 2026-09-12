https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/pezeskiyan-tek-tarafli-yaptirimlarla-mucadele-brics-ulkelerinin-onceligi-olmali-1108717410.html
Pezeşkiyan: Tek taraflı yaptırımlarla mücadele BRICS ülkelerinin önceliği olmalı
Pezeşkiyan: Tek taraflı yaptırımlarla mücadele BRICS ülkelerinin önceliği olmalı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına işaret ederek, tek taraflı ve "insanlık dışı" yaptırımlarla fiili mücadele etmenin... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T14:36+0300
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2026-09-12T14:36+0300
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesine uygulanan yaptırımlar ve uluslararası işbirliği konularına değindi.ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına işaret eden Pezeşkiyan, ülkelerin büyümesini, çocukları, hastaların sağlığını ve halkın geçimini hedef aldığını belirttiği tek taraflı yaptırımlarla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.Pezeşkiyan, "Tek taraflı ve insanlık dışı yaptırımlarla ciddi ve fiili olarak mücadele etmek BRICS üyeleri ile bağımsız ülkeler için öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.'Kalıcı güvenlik karşılıklı saygıya bağlı'Bölgede kalıcı güvenliğin sağlanmasının ülkelerin birbirlerinin egemenliğine karşılıklı saygı göstermesine bağlı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "bazıları için güvenlik, diğerleri için güvensizlik" anlayışının kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.Hiçbir ülkenin kendi topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, bölgesel güvenlik için bu yaklaşımın önem taşıdığını söyledi.BRICS'e nükleer tesisler ve sivil altyapı çağrısıPezeşkiyan, BRICS ülkelerine sivil altyapı ve barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların normalleştirilmesine karşı açık bir tutum sergileme çağrısında bulundu.Bu tür saldırıların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin BRICS ve Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde siyasi koordinasyonun güçlendirilmesini ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini kaydetti.Pezeşkiyan ayrıca, bilim, teknoloji, enerji ve gıda güvenliği alanlarındaki işbirliğinin, Küresel Güney ülkelerinin yararına olacak şekilde daha ileri bir seviyeye taşınması gerektiğini savunduklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/putin-bricsin-dunya-arenasindaki-otoritesi-ve-etkisi-istikrarli-bir-sekilde-artiyor-1108717049.html
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i̇ran, brics, mesud pezeşkiyan
i̇ran, brics, mesud pezeşkiyan
Pezeşkiyan: Tek taraflı yaptırımlarla mücadele BRICS ülkelerinin önceliği olmalı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına işaret ederek, tek taraflı ve "insanlık dışı" yaptırımlarla fiili mücadele etmenin BRICS üyeleri ve bağımsız ülkeler açısından öncelikli bir konu olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesine uygulanan yaptırımlar ve uluslararası işbirliği konularına değindi.
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına işaret eden Pezeşkiyan, ülkelerin büyümesini, çocukları, hastaların sağlığını ve halkın geçimini hedef aldığını belirttiği tek taraflı yaptırımlarla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
Pezeşkiyan, "Tek taraflı ve insanlık dışı yaptırımlarla ciddi ve fiili olarak mücadele etmek BRICS üyeleri ile bağımsız ülkeler için öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.
'Kalıcı güvenlik karşılıklı saygıya bağlı'
Bölgede kalıcı güvenliğin sağlanmasının ülkelerin birbirlerinin egemenliğine karşılıklı saygı göstermesine bağlı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "bazıları için güvenlik, diğerleri için güvensizlik" anlayışının kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.
Hiçbir ülkenin kendi topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, bölgesel güvenlik için bu yaklaşımın önem taşıdığını söyledi.
BRICS'e nükleer tesisler ve sivil altyapı çağrısı
Pezeşkiyan, BRICS ülkelerine sivil altyapı ve barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların normalleştirilmesine karşı açık bir tutum sergileme çağrısında bulundu.
Bu tür saldırıların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin BRICS ve Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde siyasi koordinasyonun güçlendirilmesini ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini kaydetti.
Pezeşkiyan ayrıca, bilim, teknoloji, enerji ve gıda güvenliği alanlarındaki işbirliğinin, Küresel Güney ülkelerinin yararına olacak şekilde daha ileri bir seviyeye taşınması gerektiğini savunduklarını ifade etti.