https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/pezeskiyan-hurmuz-bogazi-abd-ablukayi-ve-saldirilari-durdurursa-acilacak-1108712608.html
Pezeşkiyan: Hürmüz Boğazı, ABD ablukayı ve saldırıları durdurursa açılacak
Pezeşkiyan: Hürmüz Boğazı, ABD ablukayı ve saldırıları durdurursa açılacak
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını belirterek, Umman-İran ortak... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T09:32+0300
2026-09-12T09:32+0300
2026-09-12T09:32+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
mesud pezeşkiyan
i̇ran
hürmüz boğazı
umman
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Pezeşkiyan, Hindistan'ın India Today televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD ile savaş ve İran'a uygulanan ekonomik baskılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD'nin savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadığını savunan Pezeşkiyan, "Savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler ancak biz durmayacağız" ifadelerini kullandı.'Deniz yolu hayatımızın bağlı olduğu bir yol değil'İran'a ABD tarafından uygulanan deniz ablukasına işaret eden Pezeşkiyan, "Elbette deniz yolu hayatımızın bağlı olduğu bir yol değil ve bu şekilde de hedeflerine ulaşamayacaklar" dedi.Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ise ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını belirtti.İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen görüşmelere de değinen Pezeşkiyan, Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının bu hafta pazartesi günü Maskat'ta bir araya geleceğini kaydetti.Pezeşkiyan, toplantıda Umman-İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanacağını ve söz konusu anlaşmanın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurulacağını ifade etti.İran Cumhurbaşkanı, "Topraklarından bize (ABD tarafından) saldırı yapılan ülkeler bu toplantıda hazır bulunuyor" dedi.İran, Hürmüz Boğazı dışındaki sularda da 'kısıtlı bölge' oluşturacağını açıklamıştıİran, birkaç gün önce, ABD'nin ülkeye yönelik deniz ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı dışındaki sularda da yeni bir “kısıtlı bölge” oluşturacağını açıklamıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, daha önce Hürmüz Boğazı ile sınırlı olan deniz trafiğini yönetme ve kontrol etme uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirtmişti.Yeni düzenleme kapsamında oluşturulacak “kısıtlı bölgenin” bir bölümünün Çabahar çevresinden başlayarak Umman Körfezi ve Arap Denizi güzergahlarına uzanacağı bildirilmişti. Muhibbi, bölgenin kesin koordinatları ve diğer ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını ifade etmişti.İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Basra Körfezi ve çevresinde bir “yasak bölge” oluşturacaklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/iran-ve-korfez-ulkeleri-14-eylulde-ummanda-bolgesel-toplanti-duzenleyecek-1108704596.html
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ortadoğu, mesud pezeşkiyan, i̇ran, hürmüz boğazı, umman
ortadoğu, mesud pezeşkiyan, i̇ran, hürmüz boğazı, umman
Pezeşkiyan: Hürmüz Boğazı, ABD ablukayı ve saldırıları durdurursa açılacak
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını belirterek, Umman-İran ortak güzergahına ilişkin anlaşmanın imzalanması için Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının Maskat'ta bir araya geleceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Pezeşkiyan, Hindistan'ın India Today televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD ile savaş ve İran'a uygulanan ekonomik baskılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadığını savunan Pezeşkiyan, "Savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler ancak biz durmayacağız" ifadelerini kullandı.
'Deniz yolu hayatımızın bağlı olduğu bir yol değil'
İran'a ABD tarafından uygulanan deniz ablukasına işaret eden Pezeşkiyan, "Elbette deniz yolu hayatımızın bağlı olduğu bir yol değil ve bu şekilde de hedeflerine ulaşamayacaklar" dedi.
Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ise ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını belirtti.
İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen görüşmelere de değinen Pezeşkiyan, Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının bu hafta pazartesi günü Maskat'ta bir araya geleceğini kaydetti.
Pezeşkiyan, toplantıda Umman-İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanacağını ve söz konusu anlaşmanın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurulacağını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı, "Topraklarından bize (ABD tarafından) saldırı yapılan ülkeler bu toplantıda hazır bulunuyor" dedi.
İran, Hürmüz Boğazı dışındaki sularda da 'kısıtlı bölge' oluşturacağını açıklamıştı
İran, birkaç gün önce, ABD'nin ülkeye yönelik deniz ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı dışındaki sularda da yeni bir “kısıtlı bölge” oluşturacağını açıklamıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, daha önce Hürmüz Boğazı ile sınırlı olan deniz trafiğini yönetme ve kontrol etme uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirtmişti.
Yeni düzenleme kapsamında oluşturulacak “kısıtlı bölgenin” bir bölümünün Çabahar çevresinden başlayarak Umman Körfezi ve Arap Denizi güzergahlarına uzanacağı bildirilmişti. Muhibbi, bölgenin kesin koordinatları ve diğer ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını ifade etmişti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Basra Körfezi ve çevresinde bir “yasak bölge” oluşturacaklarını duyurmuştu.