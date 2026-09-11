https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/iran-ve-korfez-ulkeleri-14-eylulde-ummanda-bolgesel-toplanti-duzenleyecek-1108704596.html
İran ve Körfez ülkeleri, 14 Eylül'de Umman’da bölgesel toplantı düzenleyecek
İran ve Körfez ülkeleri, 14 Eylül'de Umman’da bölgesel toplantı düzenleyecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 14 Eylül'de Umman'da İran ile Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan 8 ülkenin katılımıyla bakanlar düzeyinde bölgesel... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T17:47+0300
2026-09-11T17:47+0300
2026-09-11T17:51+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇smail bekayi
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, basına yaptığı açıklamada, Basra Körfezi kıyı ülkelerinin katılımıyla bölgesel bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti.Toplantının 14 Eylül'de dışişleri bakanları düzeyinde yapılacağını aktaran Bekayi, İran, Irak ve diğer Basra Körfezi kıyı devletlerinin katılımıyla pazartesi Umman'ın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, diğer bölgesel konuların yanı sıra, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler için güvenli rotaların belirlenmesine ilişkin İran-Umman arasındaki görüşmelerin sonuçlarının da ele alınacağını ifade etti.'İran, Hürmüz’ün güvenliği için çaba gösteriyor'İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin sağlanması için çaba gösterdiğini söyleyen Bekayi, ABD'nin deniz ablukası ve müdahaleleri sürdüğü müddetçe Hürmüz Boğazı'nda gemi güvenliğinin garanti edilemeyeceğini vurguladı.İran-ABD arasında son durumİran ile ABD arasındaki gerilim, ABD'nin saldırıları tekrar başlatması üzerine Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı askeri hamlelerle tırmanıyor. Tahran, son günlerde ABD'nin bölgedeki askeri ve enerji unsurlarına yönelik adımlarına karşılık vereceğini açıklarken, Washington da İran'ın deniz faaliyetlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.İran yönetimi, Hürmüz Boğazı dışında deniz trafiğine yönelik yeni bir kısıtlı bölge oluşturabileceğini duyurdu. Tahran ayrıca ABD'nin yeni saldırılarına karşılık bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.Gerilim, küresel enerji piyasalarını da etkiliyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiği gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesine kadar yükseldi.
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i̇smail bekayi, i̇ran, hürmüz boğazı, abd
i̇smail bekayi, i̇ran, hürmüz boğazı, abd
İran ve Körfez ülkeleri, 14 Eylül'de Umman’da bölgesel toplantı düzenleyecek
17:47 11.09.2026 (güncellendi: 17:51 11.09.2026)
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 14 Eylül'de Umman'da İran ile Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan 8 ülkenin katılımıyla bakanlar düzeyinde bölgesel toplantı yapılacağını bildirdi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, basına yaptığı açıklamada, Basra Körfezi kıyı ülkelerinin katılımıyla bölgesel bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti.
Toplantının 14 Eylül'de dışişleri bakanları düzeyinde yapılacağını aktaran Bekayi, İran, Irak ve diğer Basra Körfezi kıyı devletlerinin katılımıyla pazartesi Umman'ın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, diğer bölgesel konuların yanı sıra, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler için güvenli rotaların belirlenmesine ilişkin İran-Umman arasındaki görüşmelerin sonuçlarının da ele alınacağını ifade etti.
Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkeler:
İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman.
'İran, Hürmüz’ün güvenliği için çaba gösteriyor'
İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin sağlanması için çaba gösterdiğini söyleyen Bekayi, ABD'nin deniz ablukası ve müdahaleleri sürdüğü müddetçe Hürmüz Boğazı'nda gemi güvenliğinin garanti edilemeyeceğini vurguladı.
İran-ABD arasında son durum
İran ile ABD arasındaki gerilim, ABD'nin saldırıları tekrar başlatması üzerine Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı askeri hamlelerle tırmanıyor. Tahran, son günlerde ABD'nin bölgedeki askeri ve enerji unsurlarına yönelik adımlarına karşılık vereceğini açıklarken, Washington da İran'ın deniz faaliyetlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.
İran yönetimi, Hürmüz Boğazı dışında deniz trafiğine yönelik yeni bir kısıtlı bölge oluşturabileceğini duyurdu. Tahran ayrıca ABD'nin yeni saldırılarına karşılık bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.
Gerilim, küresel enerji piyasalarını da etkiliyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiği gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesine kadar yükseldi.