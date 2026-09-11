https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/meteorolojiden-yeni-tahmin-bir-yanda-37-derece-bir-yanda-saganak-1108680043.html

Meteoroloji'den yeni tahmin: Bir yanda 37 derece, bir yanda sağanak

Meteoroloji'den yeni tahmin: Bir yanda 37 derece, bir yanda sağanak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji son hava durumu tahminini yayımladı. Sıcaklıklar iç ve doğuda artarken termometreler 37 dereceyi görecek, Van'da sağanak etkili olacak.

2026-09-11T07:14+0300

2026-09-11T07:14+0300

2026-09-11T07:15+0300

türki̇ye

van

akdeniz

şanlıurfa

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise genel olarak az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.Yağışın beklendiği tek bölge ise Van'ın doğu kesimleri olacak. Kentin doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji'nin tahmininde ayrıca ülke genelini kapsayan herhangi bir meteorolojik uyarıya yer verilmedi.Sıcaklıklar artmaya devam edecekTürkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, özellikle iç ve doğu kesimlerde yükselmeye devam etmesi bekleniyor.Günün en yüksek sıcaklıklarından biri Denizli'de 37 derece olarak tahmin edilirken Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 36 dereceyi göstermesi bekleniyor.Muğla'da sıcaklığın 36, Adana, Burdur ve Gaziantep'te 35, Malatya ve Mardin'de ise 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 32 dereceMarmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 29, Bursa'da 31, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise 32 derece olması bekleniyor.Ege Bölgesi'nde yağış beklenmezken sıcaklıklar yüksek seyredecek. İzmir'de 32, Denizli'de 37, Muğla'da 36 ve Uşak'ta 32 derece tahmin ediliyor.İç Anadolu'da da güneşli hava etkisini sürdürecek. Ankara, Konya ve Eskişehir'de sıcaklığın 31 dereceye, Nevşehir'de ise 29 dereceye ulaşması bekleniyor.Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcak hava etkiliAkdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Adana'da sıcaklık 35, Antalya'da 32, Burdur'da 35 ve Hatay'da 31 derece olacak.Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 36 dereceye kadar çıkacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 36, Gaziantep'te 35, Mardin'de ise 33 derece bekleniyor.Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.Van'ın doğusunda gök gürültülü sağanakGünün yağış beklenen noktası Doğu Anadolu'nun doğusu olacak.Erzurum'da sıcaklık 26, Kars ve Van'da 25, Malatya'da ise 33 derece olarak tahmin edilirken Van'ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Doğu Anadolu'nun diğer kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.Karadeniz'de sıcaklık 25 dereceye kadar düşüyorBatı Karadeniz'de yağış beklenmiyor. Bolu'da 28, Düzce'de 29, Sinop'ta 27 ve Zonguldak'ta 25 derece tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken Amasya'da sıcaklık 32, Rize'de 27, Samsun'da 26 ve Trabzon'da 25 derece olacak.Böylece aynı gün içerisinde Denizli'de beklenen 37 derece ile Trabzon ve Zonguldak'taki 25 derece arasında 12 derecelik sıcaklık farkı oluşacak.Denizlerde fırtına beklenmiyorMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklenmiyor.Marmara'da rüzgarın akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetine ulaşması, dalga yüksekliğinin yer yer 2 metreyi bulması bekleniyor.Kuzey Ege'de ise rüzgarın yer yer 6 kuvvetinde esebileceği, dalgaların kuzey kesimlerde 2,5 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.Karadeniz ve Akdeniz'de dalga yüksekliğinin genel olarak 1 ila 2 metre arasında olması beklenirken Van Gölü'nde 0,25 ila 0,50 metre arasında tahmin ediliyor.

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van

akdeniz

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