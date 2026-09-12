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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/lavrovdan-zelenskiynin-abdde-putinle-gorusme-onerisine-yanit-bizim-ulkemizde-yapacak-islerimiz-var-1108720464.html
Lavrov’dan Zelenskiy’nin ABD’de Putin’le görüşme önerisine yanıt: Bizim ülkemizde yapacak işlerimiz var
Lavrov’dan Zelenskiy’nin ABD’de Putin’le görüşme önerisine yanıt: Bizim ülkemizde yapacak işlerimiz var
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’de görüşme önerisine ilişkin, Zelenskiy’nin Moskova’ya... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T16:58+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’de görüşme düzenlenmesi yönündeki önerisini değerlendirdi.Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi marjında gazetecilere konuşan Lavrov, Zelenskiy’nin sık sık seyahat ettiğini belirterek, “O seyahat ediyor, kendi ülkesinde bile bulunmuyor. Bizim ise ülkemizde yapacak işlerimiz var” ifadelerini kullandı.Zelenskiy’nin Putin ile görüşmek istemesi halinde Moskova’ya gelebileceğini söyleyen Lavrov, Rusya’nın bu yöndeki davetini “büyük bir iyi niyet jesti” olarak nitelendirdi.Lavrov, “Bu kişiye davet gönderildi. Görüşmek istiyorsa gelsin. Bu, bizim tarafımızdan zaten büyük bir iyi niyet jestidir. Çünkü Zelenskiy, Putin ve ekibiyle temas kurulmasını yasaklayan kararnamesini hala kaldırmadı” dedi.‘Ukrayna ile barış görüşmeleri sürerken operasyon durmayacak’Lavrov, Moskova’nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu ancak olası görüşme sürecinde “özel askeri operasyonu” durdurmayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/kremlin-rusya-ukraynada-batili-askeri-birliklere-iliskin-tutumunu-tum-dunyaya-iletti-1108716544.html
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sergey lavrov, rusya, moskova, vladimir zelenskiy, abd, brics zirvesi
sergey lavrov, rusya, moskova, vladimir zelenskiy, abd, brics zirvesi

Lavrov’dan Zelenskiy’nin ABD’de Putin’le görüşme önerisine yanıt: Bizim ülkemizde yapacak işlerimiz var

16:58 12.09.2026 (güncellendi: 17:21 12.09.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinLavrov at the General Meeting of the Russian International Affairs Council, March 31
Lavrov at the General Meeting of the Russian International Affairs Council, March 31 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’de görüşme önerisine ilişkin, Zelenskiy’nin Moskova’ya gelebileceğini belirterek Rus yönetiminin ülke içinde yoğun gündemi bulunduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’de görüşme düzenlenmesi yönündeki önerisini değerlendirdi.
Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi marjında gazetecilere konuşan Lavrov, Zelenskiy’nin sık sık seyahat ettiğini belirterek, “O seyahat ediyor, kendi ülkesinde bile bulunmuyor. Bizim ise ülkemizde yapacak işlerimiz var” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy’nin Putin ile görüşmek istemesi halinde Moskova’ya gelebileceğini söyleyen Lavrov, Rusya’nın bu yöndeki davetini “büyük bir iyi niyet jesti” olarak nitelendirdi.
Lavrov, “Bu kişiye davet gönderildi. Görüşmek istiyorsa gelsin. Bu, bizim tarafımızdan zaten büyük bir iyi niyet jestidir. Çünkü Zelenskiy, Putin ve ekibiyle temas kurulmasını yasaklayan kararnamesini hala kaldırmadı” dedi.

‘Ukrayna ile barış görüşmeleri sürerken operasyon durmayacak’

Lavrov, Moskova’nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu ancak olası görüşme sürecinde “özel askeri operasyonu” durdurmayacağını belirtti.
Müzakerelere daha önce olduğu gibi şimdi de hazırız ancak görüşmeler süresince özel askeri operasyonu durdurmayacağız.
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