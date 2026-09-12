https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/lavrovdan-zelenskiynin-abdde-putinle-gorusme-onerisine-yanit-bizim-ulkemizde-yapacak-islerimiz-var-1108720464.html

Lavrov’dan Zelenskiy’nin ABD’de Putin’le görüşme önerisine yanıt: Bizim ülkemizde yapacak işlerimiz var

Lavrov’dan Zelenskiy’nin ABD’de Putin’le görüşme önerisine yanıt: Bizim ülkemizde yapacak işlerimiz var

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’de görüşme önerisine ilişkin, Zelenskiy’nin Moskova’ya... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T16:58+0300

2026-09-12T16:58+0300

2026-09-12T17:21+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’de görüşme düzenlenmesi yönündeki önerisini değerlendirdi.Hindistan’da düzenlenen BRICS Zirvesi marjında gazetecilere konuşan Lavrov, Zelenskiy’nin sık sık seyahat ettiğini belirterek, “O seyahat ediyor, kendi ülkesinde bile bulunmuyor. Bizim ise ülkemizde yapacak işlerimiz var” ifadelerini kullandı.Zelenskiy’nin Putin ile görüşmek istemesi halinde Moskova’ya gelebileceğini söyleyen Lavrov, Rusya’nın bu yöndeki davetini “büyük bir iyi niyet jesti” olarak nitelendirdi.Lavrov, “Bu kişiye davet gönderildi. Görüşmek istiyorsa gelsin. Bu, bizim tarafımızdan zaten büyük bir iyi niyet jestidir. Çünkü Zelenskiy, Putin ve ekibiyle temas kurulmasını yasaklayan kararnamesini hala kaldırmadı” dedi.‘Ukrayna ile barış görüşmeleri sürerken operasyon durmayacak’Lavrov, Moskova’nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu ancak olası görüşme sürecinde “özel askeri operasyonu” durdurmayacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/kremlin-rusya-ukraynada-batili-askeri-birliklere-iliskin-tutumunu-tum-dunyaya-iletti-1108716544.html

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