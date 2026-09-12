https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/kremlin-rusya-ukraynada-batili-askeri-birliklere-iliskin-tutumunu-tum-dunyaya-iletti-1108716544.html
Kremlin: Rusya, Ukrayna'da Batılı askeri birliklere ilişkin tutumunu tüm dünyaya iletti
Kremlin: Rusya, Ukrayna'da Batılı askeri birliklere ilişkin tutumunu tüm dünyaya iletti
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in Ukrayna’da Avrupalı askeri birliklerin bulunmasının Rusya ile savaş anlamına geleceği yönündeki sözlerinin... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T13:16+0300
2026-09-12T13:16+0300
2026-09-12T13:16+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da Avrupalı askeri birliklerin bulunmasının Rusya ile savaş anlamına geleceği yönündeki sözlerinin, Rusya’nın tüm dünyaya ilettiği Moskova’nın tutumunu yansıttığını ifade etti.Rus lider Putin, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada Avrupa yönetimlerinin bugün kendi ülkelerini Rusya ile savaşa sürüklediğini kaydederek, Moskova'nın Avrupa ülkelerini tehdit etmediğini ve böyle bir planı olmadığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-avrupadaki-gelismeler-batili-kureselcilerin-sistematik-hatalarinin-sonucu-1108710694.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, avrupa, avrupa ordusu, ukrayna, savaş, brics, brics zirvesi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, avrupa, avrupa ordusu, ukrayna, savaş, brics, brics zirvesi
Kremlin: Rusya, Ukrayna'da Batılı askeri birliklere ilişkin tutumunu tüm dünyaya iletti
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in Ukrayna’da Avrupalı askeri birliklerin bulunmasının Rusya ile savaş anlamına geleceği yönündeki sözlerinin, Rusya’nın tüm dünyaya ilettiği Moskova’nın tutumunu yansıttığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da Avrupalı askeri birliklerin bulunmasının Rusya ile savaş anlamına geleceği yönündeki sözlerinin, Rusya’nın tüm dünyaya ilettiği Moskova’nın tutumunu yansıttığını ifade etti.
Bu bir kırmızı çizgi değil, bu Rusya’nın tüm dünyaya ve özellikle de Avrupalılara son derece somut ve anlaşılır bir biçimde iletilmiş tutumudur.
Rus lider Putin, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada Avrupa yönetimlerinin bugün kendi ülkelerini Rusya ile savaşa sürüklediğini kaydederek, Moskova'nın Avrupa ülkelerini tehdit etmediğini ve böyle bir planı olmadığını vurgulamıştı.