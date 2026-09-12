https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/kremlin-rusya-ukraynada-batili-askeri-birliklere-iliskin-tutumunu-tum-dunyaya-iletti-1108716544.html

Kremlin: Rusya, Ukrayna'da Batılı askeri birliklere ilişkin tutumunu tüm dünyaya iletti

Kremlin: Rusya, Ukrayna'da Batılı askeri birliklere ilişkin tutumunu tüm dünyaya iletti

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in Ukrayna’da Avrupalı askeri birliklerin bulunmasının Rusya ile savaş anlamına geleceği yönündeki sözlerinin... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T13:16+0300

2026-09-12T13:16+0300

2026-09-12T13:16+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

avrupa

avrupa ordusu

ukrayna

savaş

brics

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_578b56dbcf172d485501e3aa6fd7a694.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da Avrupalı askeri birliklerin bulunmasının Rusya ile savaş anlamına geleceği yönündeki sözlerinin, Rusya’nın tüm dünyaya ilettiği Moskova’nın tutumunu yansıttığını ifade etti.Rus lider Putin, Hindistan'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada Avrupa yönetimlerinin bugün kendi ülkelerini Rusya ile savaşa sürüklediğini kaydederek, Moskova'nın Avrupa ülkelerini tehdit etmediğini ve böyle bir planı olmadığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/putin-avrupadaki-gelismeler-batili-kureselcilerin-sistematik-hatalarinin-sonucu-1108710694.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, avrupa, avrupa ordusu, ukrayna, savaş, brics, brics zirvesi