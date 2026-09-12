Kuzey Kore Japon Denizi'ne füze fırlattı: ABD 'haberdarız' açıklaması yaptı

Son füze fırlatmasından haberdarız ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın bir şekilde istişare ediyoruz. Mevcut değerlendirmelere göre, bu olay ABD personel veya topraklarına, ya da müttefiklerimize acil bir tehdit oluşturmamaktadır. Birleşik Devletler, ABD anavatanının ve bölgedeki müttefiklerimizin savunulmasına olan bağlılığını sürdürmektedir.