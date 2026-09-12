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Kuzey Kore Japon Denizi'ne füze fırlattı: ABD 'haberdarız' açıklaması yaptı
Kuzey Kore Japon Denizi'ne füze fırlattı: ABD 'haberdarız' açıklaması yaptı
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru füze fırlattığını bildirdi. ABD Pasifik Komutanlığı, söz konusu füze denemesinden haberdar olduklarını... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
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kuzey kore
güney kore
japon denizi
füze
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Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'ne doğru bir füze fırlattıği bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden doğu kıyısı açıklarındaki denize doğru 'birkaç' balistik füze fırlattığını bildirdi.Genelkurmay Başkanlığından olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının haberinde, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin yaklaşık 250 kilometre (155 mil) mesafe katettiği belirtildi.ABD: Haberimiz vardıABD Pasifik Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesinden haberdar olduklarını, durumun herhangi bir tehdit oluşturmadığını ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/cia-cok-gizli-11-eylul-belgelerini-yayimladi-bin-ladinin-aklinda-hirosima-vardi-1108710992.html
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abd, kuzey kore, güney kore, japon denizi, füze
abd, kuzey kore, güney kore, japon denizi, füze

Kuzey Kore Japon Denizi'ne füze fırlattı: ABD 'haberdarız' açıklaması yaptı

03:09 12.09.2026 (güncellendi: 03:14 12.09.2026)
© Fotoğraf : KCNAKuzey Kore füze testi
Kuzey Kore füze testi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
© Fotoğraf : KCNA
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru füze fırlattığını bildirdi. ABD Pasifik Komutanlığı, söz konusu füze denemesinden haberdar olduklarını açıkladı.
Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'ne doğru bir füze fırlattıği bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden doğu kıyısı açıklarındaki denize doğru 'birkaç' balistik füze fırlattığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığından olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının haberinde, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin yaklaşık 250 kilometre (155 mil) mesafe katettiği belirtildi.

ABD: Haberimiz vardı

ABD Pasifik Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesinden haberdar olduklarını, durumun herhangi bir tehdit oluşturmadığını ifade etti:
Son füze fırlatmasından haberdarız ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın bir şekilde istişare ediyoruz. Mevcut değerlendirmelere göre, bu olay ABD personel veya topraklarına, ya da müttefiklerimize acil bir tehdit oluşturmamaktadır. Birleşik Devletler, ABD anavatanının ve bölgedeki müttefiklerimizin savunulmasına olan bağlılığını sürdürmektedir.
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