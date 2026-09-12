https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/italya-basbakani-meloniden-avrupada-degisim-mesaji-uye-devletlerin-genis-bir-egemenlige-sahip-1108722519.html

İtalya Başbakanı Meloni'den Avrupa'da değişim mesajı: 'Üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip konfederal bir Avrupa'

İtalya Başbakanı Meloni'den Avrupa'da değişim mesajı: 'Üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip konfederal bir Avrupa'

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği'nde (AB) daha derin siyasi entegrasyon çabaları yerine üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip olmaya devam ettiği... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T23:32+0300

2026-09-12T23:32+0300

2026-09-12T23:32+0300

poli̇ti̇ka

avrupa

mario draghi

ab

avrupa birliği

il foglio

giorgia meloni

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Ülkesinde Il Foglio gazetesine mülakat veren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB'nin geleceğinin daha federal bir Avrupa'nın oluşturulmasından geçtiğini savunan eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye katılmadığını belirtti.Meloni, AB'nin işleyiş mekanizmasının bu çağın büyük sınamalarıyla başa çıkmakta yetersiz kaldığının görüldüğünü ifade ederek şu cümleleri kaydetti:Avrupalı muhafazakarlar ailesiyle her zaman tam tersinin gerekli olduğunu düşündüğünü dile getiren Meloni, "Üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip olmaya devam ettiği ancak stratejik öneme sahip konularda daha etkili şekilde iş birliği yaptığı konfederal bir Avrupa. Bu görüş giderek daha fazla destek buluyor. Öyle ki artık birçok üye devlet güçlendirilmiş iş birliğine başvurulmasını talep ediyor" ifadelerini kullandı.

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avrupa, mario draghi, ab, avrupa birliği, il foglio, giorgia meloni