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İtalya Başbakanı Meloni'den Avrupa'da değişim mesajı: 'Üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip konfederal bir Avrupa'
İtalya Başbakanı Meloni'den Avrupa'da değişim mesajı: 'Üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip konfederal bir Avrupa'
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İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği'nde (AB) daha derin siyasi entegrasyon çabaları yerine üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip olmaya devam ettiği... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T23:32+0300
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poli̇ti̇ka
avrupa
mario draghi
ab
avrupa birliği
il foglio
giorgia meloni
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Ülkesinde Il Foglio gazetesine mülakat veren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB'nin geleceğinin daha federal bir Avrupa'nın oluşturulmasından geçtiğini savunan eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye katılmadığını belirtti.Meloni, AB'nin işleyiş mekanizmasının bu çağın büyük sınamalarıyla başa çıkmakta yetersiz kaldığının görüldüğünü ifade ederek şu cümleleri kaydetti:Avrupalı muhafazakarlar ailesiyle her zaman tam tersinin gerekli olduğunu düşündüğünü dile getiren Meloni, "Üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip olmaya devam ettiği ancak stratejik öneme sahip konularda daha etkili şekilde iş birliği yaptığı konfederal bir Avrupa. Bu görüş giderek daha fazla destek buluyor. Öyle ki artık birçok üye devlet güçlendirilmiş iş birliğine başvurulmasını talep ediyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-telefonda-gorustu-1108722377.html
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avrupa, mario draghi, ab, avrupa birliği, il foglio, giorgia meloni
avrupa, mario draghi, ab, avrupa birliği, il foglio, giorgia meloni

İtalya Başbakanı Meloni'den Avrupa'da değişim mesajı: 'Üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip konfederal bir Avrupa'

23:32 12.09.2026
© AA / Riccardo De LucaGiorgia Meloni
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
© AA / Riccardo De Luca
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İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği'nde (AB) daha derin siyasi entegrasyon çabaları yerine üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip olmaya devam ettiği ancak stratejik önemdeki konularda daha etkili şekilde iş birliği yaptığı 'konfederal bir Avrupa' modeline inandığını söyledi.
Ülkesinde Il Foglio gazetesine mülakat veren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB'nin geleceğinin daha federal bir Avrupa'nın oluşturulmasından geçtiğini savunan eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye katılmadığını belirtti.
Meloni, AB'nin işleyiş mekanizmasının bu çağın büyük sınamalarıyla başa çıkmakta yetersiz kaldığının görüldüğünü ifade ederek şu cümleleri kaydetti:
Şimdi hepimizin bir değişime ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olmasından memnunum çünkü bunu biz söylediğimizde Avrupa karşıtlığıyla suçlanıyorduk. Ancak çözümün Avrupa entegrasyonunu daha da ileriye taşımak, oybirliği ilkesini kaldırmak ya da ulus devletleri aşan federal bir Avrupa oluşturmak olduğuna inanmıyorum ve bu nedenle Mario Draghi ile aynı fikirde değilim.
Avrupalı muhafazakarlar ailesiyle her zaman tam tersinin gerekli olduğunu düşündüğünü dile getiren Meloni, "Üye devletlerin geniş bir egemenliğe sahip olmaya devam ettiği ancak stratejik öneme sahip konularda daha etkili şekilde iş birliği yaptığı konfederal bir Avrupa. Bu görüş giderek daha fazla destek buluyor. Öyle ki artık birçok üye devlet güçlendirilmiş iş birliğine başvurulmasını talep ediyor" ifadelerini kullandı.
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