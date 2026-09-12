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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T23:02+0300
2026-09-12T23:02+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
hakan fidan
abbas arakçi
i̇ran
hürmüz boğazı
suudi arabistan
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.Görüşmede, Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ele alındı, Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılar değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/anthropic-ceosu-amodeiden-yapay-zeka-sirketlerine-yavaslama-cagrisi-kotuye-kullanilmasi-riski-1108721857.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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türkiye, hakan fidan, abbas arakçi, i̇ran, hürmüz boğazı, suudi arabistan, dışişleri bakanlığı
türkiye, hakan fidan, abbas arakçi, i̇ran, hürmüz boğazı, suudi arabistan, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

23:02 12.09.2026
© Ahmet Serdar EserDışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
© Ahmet Serdar Eser
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Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ele alındı, Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılar değerlendirildi.
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