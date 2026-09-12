https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-telefonda-gorustu-1108722377.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T23:02+0300

2026-09-12T23:02+0300

2026-09-12T23:02+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

hakan fidan

abbas arakçi

i̇ran

hürmüz boğazı

suudi arabistan

dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101427263_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_44e4f5299148fce9dc15a3a33f35a3fb.jpg

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.Görüşmede, Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ele alındı, Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılar değerlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/anthropic-ceosu-amodeiden-yapay-zeka-sirketlerine-yavaslama-cagrisi-kotuye-kullanilmasi-riski-1108721857.html

i̇ran

hürmüz boğazı

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, hakan fidan, abbas arakçi, i̇ran, hürmüz boğazı, suudi arabistan, dışişleri bakanlığı