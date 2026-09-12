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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: BRICS Yeni Kalkınma Bankası'na katılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: BRICS Yeni Kalkınma Bankası'na katılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran’ın bankaya üyelik konusunda girişimlerde bulunduğunu belirterek İran'ın BRICS Yeni Kalkınma Bankası’na katılmak için... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
abbas arakçi
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tahran
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yeni kalkınma bankası
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin resmi Telegram kanalından yayımlana mesajda İran’ın BRICS bankasına olası üyeliği hakkındaki soruya, “Bunun üzerinde çalışıyoruz” cümlesini kaydetti.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Cuma günü Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS İş Forumu’nda yaptığı açıklamada, Yeni Kalkınma Bankası’nın, blok üyesi ülkelerdeki altyapı ve enerji projelerinin ulusal para birimleri üzerinden finansmanında ana yapı haline gelmesi gerektiğini söylemişti.İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati, Ağustos ayında İran’ın yakında BRICS’in Yeni Kalkınma Bankası’na katılacağını söylemişti. Hemmati, Tahran’ın BRICS üyesi ülkelerle ikili ve çok taraflı para birimi işbirliği kurmaya çalıştığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/trumptan-iran-mesaji-savas-cok-yakinda-sona-erecek-1108716143.html
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abbas arakçi, i̇ran, tahran, yeni delhi, yeni kalkınma bankası, brics
abbas arakçi, i̇ran, tahran, yeni delhi, yeni kalkınma bankası, brics

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: BRICS Yeni Kalkınma Bankası'na katılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

16:17 12.09.2026
© AP Photo / Hadi Mizbanİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran’ın bankaya üyelik konusunda girişimlerde bulunduğunu belirterek İran'ın BRICS Yeni Kalkınma Bankası’na katılmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin resmi Telegram kanalından yayımlana mesajda İran’ın BRICS bankasına olası üyeliği hakkındaki soruya, “Bunun üzerinde çalışıyoruz” cümlesini kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Cuma günü Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS İş Forumu’nda yaptığı açıklamada, Yeni Kalkınma Bankası’nın, blok üyesi ülkelerdeki altyapı ve enerji projelerinin ulusal para birimleri üzerinden finansmanında ana yapı haline gelmesi gerektiğini söylemişti.
İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati, Ağustos ayında İran’ın yakında BRICS’in Yeni Kalkınma Bankası’na katılacağını söylemişti. Hemmati, Tahran’ın BRICS üyesi ülkelerle ikili ve çok taraflı para birimi işbirliği kurmaya çalıştığını belirtmişti.
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