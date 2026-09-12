https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/ingiliz-analist-budanov-iha-stratejisini-elestirerek-zelenskiye-karsi-cikti-1108722077.html

İngiliz analist: Budanov, İHA stratejisini eleştirerek Zelenskiy’e karşı çıktı

İngiliz analist: Budanov, İHA stratejisini eleştirerek Zelenskiy’e karşı çıktı

Sputnik Türkiye

İngiliz analist Alexander Mercouris, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov’un insansız hava araçlarının savaşı bitirmede belirleyici... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T21:03+0300

2026-09-12T21:03+0300

2026-09-12T21:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

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kiev

vladimir zelenskiy

kirill budanov

rusya

vasiliy nebenzya

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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İngiliz analist Alexander Mercouris, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov’un insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna’daki çatışmanın gidişatını tek başına değiştiremeyeceği yönündeki açıklamasının, Vladimir Zelenskiy’nin izlediği politikalara ters düştüğünü söyledi.Mercouris, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, “Budanov’un savaşların sadece bu yöntemle kazanılamayacağına dair açıklamaları, Zelenskiy ve eski Savunma Bakanı Mihail Fedorov’un ilkbaharda benimsediği stratejiye yönelik ince bir eleştiri olarak okunabilir” ifadelerini kullandı.İHA merkezli savaş planının Ukrayna içinde de giderek daha fazla tepki çektiğine işaret eden Mercouris, bu stratejinin Rusya'nın "benzeri görülmemiş" karşı saldırılarına yol açtığını ve Kiev açısından ağır sonuçlar doğurduğunu kaydetti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cephede yaşanan başarısızlıkların Ukrayna yönetimini vakit kaybetmeden müzakere masasına oturmaya yöneltmesi gerektiğini belirtmişti.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Ukrayna ordusunun ciddi kayıplar verdiğini ve savaşma kapasitesini hızla yitirdiğini dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce India Today'e verdiği mülakatta, Kiev'in kontrolündeki bölgelerin ya Rus ordusu tarafından askeri yollarla ele geçirileceğini ya da Ukrayna güçlerinin bu bölgelerden kendiliğinden çekilmek zorunda kalacağını ifade etmişti.*Kirill Budanov, Rusya’nın "teröristler ve aşırılık yanlıları" listesinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/rus-ordusu-ukraynadaki-hedefleri-genis-capli-bir-saldiriyla-vurdu-1108713541.html

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Sputnik Türkiye

ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, kirill budanov, rusya, vasiliy nebenzya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)