https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/yeni-arastirma-dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-bozukluguyla-bagirsak-sorunlari-arasinda-dikkat-1108701780.html

Yeni araştırma: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla bağırsak sorunları arasında dikkat çeken bağlantı

Yeni araştırma: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla bağırsak sorunları arasında dikkat çeken bağlantı

Sputnik Türkiye

1.9 milyondan fazla kişinin verilerini inceleyen araştırmacılar, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olanlarda sindirim sistemi sorunlarının... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T17:42+0300

2026-09-11T17:42+0300

2026-09-11T17:42+0300

sağlik

dehb

beyin

bağırsak

sindirim sistemi

kabız

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İngiltere'deki Warwick Üniversitesi araştırmacıları, 23 farklı çalışmadan 1.9 milyondan fazla kişinin verilerini inceleyerek dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile sindirim sistemi sorunları arasındaki bağlantıyı araştırdı. Sonuçlar, DEHB olan kişilerde çeşitli bağırsak ve sindirim sorunlarının daha sık görüldüğünü ortaya koydu.Journal of Attention Disorders dergisinde yayımlanan araştırma, DEHB'deki sindirim sistemi sorunlarına özel olarak odaklanan ilk sistematik inceleme oldu. ABD, İsveç, Almanya ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde yapılan araştırmaların sonuçları bir araya getirildi. İncelenen kişilerin yaşları 2 ile 65 arasında değişiyordu.Genel olarak DEHB olan kişilerde sindirim sistemi sorunları görülme olasılığının yaklaşık yüzde 50 daha yüksek olduğu belirlendi.Bazı rahatsızlıklarda bağlantı daha belirgindi. DEHB olanlarda kabızlık görülme ihtimali yaklaşık iki kat, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ihtimali ise yüzde 58 daha yüksek bulundu.Dışkı kontrolünün kaybedilmesi olarak tanımlanan enkoprezis görülme ihtimalinin ise dört kattan fazla olduğu tespit edildi.Bağırsak ve beyin arasındaki ilişki araştırılıyorAraştırmacılar DEHB ile sindirim sorunları arasındaki bağlantının nedenini henüz bilmiyor. Ancak bunun arkasında birden fazla etken bulunabileceği belirtiliyor.DEHB ile bağlantılı dürtüsellik ve düzensiz beslenme alışkanlıklarının sindirim sistemini etkileyebileceği, ayrıca DEHB tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kabızlık gibi yan etkilere yol açabileceği ifade edildi.Bir diğer olasılık ise bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalar ile beyin arasındaki iletişim. Daha önceki araştırmalarda DEHB olan kişilerde bağırsak bakterilerinde bazı farklılıklar tespit edilmişti.Warwick Tıp Fakültesi Klinik Doçenti Dr. Saran Shantikumar, mevcut sonuçların DEHB'in bağırsak sorunlarına neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı.Araştırmacılar, DEHB olan kişileri takip eden doktorların sindirim sistemi şikayetlerini de göz önünde bulundurabileceğini belirtirken, bağlantının nedenlerini ortaya çıkarmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/beyin-kanserinde-umut-veren-kesif-tumorlerin-savunmasini-zayiflatabilecek-hedef-bulundu-1108688630.html

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dehb, beyin, bağırsak, sindirim sistemi, kabız