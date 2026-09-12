https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/fransada-tren-kazasi-1i-agir-44-yarali-1108711669.html

Fransa'da tren kazası: 1'i ağır 44 yaralı

Fransa'da tren kazası: 1'i ağır 44 yaralı

Sputnik Türkiye

Fransa'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 1’i ağır 44 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 140 itfaiyeci sevk edilirken, raydan çıkış nedeninin... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T01:59+0300

2026-09-12T01:59+0300

2026-09-12T01:59+0300

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tren kazası

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Fransa’nın Seine-Maritime ilinde, Rouen ile Caen kentleri arasında sefer yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 44 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot yaptığı açıklamada, trende 180 yolcunun bulunduğunu belirtti. Tren, Seine-Maritime’a bağlı Cleon kasabası yakınlarında raydan çıktı.Kazanın ardından yolculara ve yaralılara müdahale edilmesi amacıyla bölgeye 140 itfaiyeci gönderildi. Tabarot, olayın ardından bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti ancak trenin neden raydan çıktığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.Öte yandan, Fransız ulusal basınında yer alan haberlerde, kazanın nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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fransa, tren, tren kazası