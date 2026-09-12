https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/fransada-tren-kazasi-1i-agir-44-yarali-1108711669.html
Fransa'da tren kazası: 1'i ağır 44 yaralı
Fransa'da tren kazası: 1'i ağır 44 yaralı
Sputnik Türkiye
Fransa'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 1’i ağır 44 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 140 itfaiyeci sevk edilirken, raydan çıkış nedeninin... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T01:59+0300
2026-09-12T01:59+0300
2026-09-12T01:59+0300
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Fransa’nın Seine-Maritime ilinde, Rouen ile Caen kentleri arasında sefer yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 44 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot yaptığı açıklamada, trende 180 yolcunun bulunduğunu belirtti. Tren, Seine-Maritime’a bağlı Cleon kasabası yakınlarında raydan çıktı.Kazanın ardından yolculara ve yaralılara müdahale edilmesi amacıyla bölgeye 140 itfaiyeci gönderildi. Tabarot, olayın ardından bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti ancak trenin neden raydan çıktığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.Öte yandan, Fransız ulusal basınında yer alan haberlerde, kazanın nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/cia-cok-gizli-11-eylul-belgelerini-yayimladi-bin-ladinin-aklinda-hirosima-vardi-1108710992.html
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fransa, tren, tren kazası
fransa, tren, tren kazası
Fransa'da tren kazası: 1'i ağır 44 yaralı
Fransa'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 1’i ağır 44 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 140 itfaiyeci sevk edilirken, raydan çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Fransa’nın Seine-Maritime ilinde, Rouen ile Caen kentleri arasında sefer yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 44 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot yaptığı açıklamada, trende 180 yolcunun bulunduğunu belirtti. Tren, Seine-Maritime’a bağlı Cleon kasabası yakınlarında raydan çıktı.
Kazanın ardından yolculara ve yaralılara müdahale edilmesi amacıyla bölgeye 140 itfaiyeci gönderildi. Tabarot, olayın ardından bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti ancak trenin neden raydan çıktığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Öte yandan, Fransız ulusal basınında yer alan haberlerde, kazanın nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.