https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/son-dakika-haberleri-endonezyada-62-buyuklugunde-deprem-1108696765.html
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Maluku kentinde 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T15:29+0300
2026-09-11T15:29+0300
2026-09-11T15:34+0300
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Endonezya Jeofizik Ajansı’na göre tsunami potansiyeli yok.Ajansa göre depremin epimerkezi 143 km derinlikte.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kutup-adasindaki-kaya-cigini-deprem-tetikledi-iklim-degisikligi-zemini-hazirladi-1108656234.html
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endonezya, deprem
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
15:29 11.09.2026 (güncellendi: 15:34 11.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Endonezya'nın Maluku kentinde 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Endonezya Jeofizik Ajansı’na göre tsunami potansiyeli yok.
Ajansa göre depremin epimerkezi 143 km derinlikte.
Epimerkez (dış merkez),
bir deprem dalgasının yeryüzüne ulaştığı ve en kısa sürede ulaştığı, sarsıntının en şiddetli hissedildiği yerüstü noktası.