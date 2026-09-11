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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/son-dakika-haberleri-endonezyada-62-buyuklugunde-deprem-1108696765.html
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Maluku kentinde 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
endonezya
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Endonezya Jeofizik Ajansı’na göre tsunami potansiyeli yok.Ajansa göre depremin epimerkezi 143 km derinlikte.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kutup-adasindaki-kaya-cigini-deprem-tetikledi-iklim-degisikligi-zemini-hazirladi-1108656234.html
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endonezya, deprem
endonezya, deprem

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

15:29 11.09.2026 (güncellendi: 15:34 11.09.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Endonezya'nın Maluku kentinde 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Endonezya Jeofizik Ajansı’na göre tsunami potansiyeli yok.
Ajansa göre depremin epimerkezi 143 km derinlikte.
Epimerkez (dış merkez), bir deprem dalgasının yeryüzüne ulaştığı ve en kısa sürede ulaştığı, sarsıntının en şiddetli hissedildiği yerüstü noktası.
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