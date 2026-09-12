https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/anthropic-ceosu-amodeiden-yapay-zeka-sirketlerine-yavaslama-cagrisi-kotuye-kullanilmasi-riski-1108721857.html

Anthropic CEO'su Amodei'den, yapay zeka şirketlerine 'yavaşlama' çağrısı: 'Kötüye kullanılması riski taşıyor'

Anthropic CEO'su Amodei'den, yapay zeka şirketlerine 'yavaşlama' çağrısı: 'Kötüye kullanılması riski taşıyor'

Sputnik Türkiye

Yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artmasıyla şirketlere, 'yapay zeka... 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T20:11+0300

2026-09-12T20:11+0300

2026-09-12T20:47+0300

dünya

openai

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Yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, internet sitesinden yayımladığı makalesinde, yapay zekanın, kontrolünün kaybedilmesi, siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıdığını belirtti.Yapay zeka sektörünün son aylarda çok daha hızlı ilerlemeye başladığına işaret eden Amodei, şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının düşürülmesi çağrısı yaptı.Amodei, "Yapay zeka modellerinin kabiliyetlerini geliştirme hızımızı yavaşlatmalıyız. İlerleme yine hızlı görünebilir ama kazandığımız zamanı daha akıllıca kullanmaya özen göstermeliyiz" ifadesini kullandı.'Üç aşamalı plan' önerisiAmodei, endişelerinin nedenlerinden birinin, OpenAI şirketi tarafından yapılan bir siber güvenlik testinde yapay zeka ajanlarının bağımsız hareket ederek Hugging Face platformunun altyapısındaki sistemlere yönelik siber saldırılar gerçekleştirmesi olduğunu aktardı.Bu tür gelişmelerin yapay zeka sistemlerinin kontrolüne ilişkin endişeleri artırdığını vurgulayan Amodei, yapay zekanın faydalarından yararlanmayı sürdürürken güvenliğini de sağlamayı amaçlayan üç aşamalı bir plan önerdi.Planın ilk aşamasının, Anthropic'in kendi başına uygulamayı taahhüt ettiği ve diğer yapay zeka şirketlerinin de uyması için hükümetlere düzenleme çağrısı yaptığı önlemleri içerdiğini kaydeden Amodei, ikinci aşamada sektör genelinde, üçüncü aşamada ise küresel düzeyde koordinasyon gerektiğinin altını çizdi.Musk ve Altman'dan destek mesajlarTesla ve SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'tan Amodei'ye destek geldi.Musk, sosyal medya hesabından, Amodei'nin söz konusu paylaşımını alıntılayarak "Dario haklı" yorumunda bulundu.ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman da sosyal medya hesabından, Amodei'ye destek verdi.Altman, ilgili paylaşımında, "Dario'nun, sınır teknolojisi çalışmalarının hızını kontrollü bir şekilde ayarlamamız gerektiği yönündeki görüşüne katılıyorum" ifadesini kullandı.Bu konunun son haftalarda OpenAI'da yürütülen tartışmaların başlıca gündem maddelerinden biri olduğuna işaret eden Altman, "Çalışanlarla benzer düzeyde erişim yetkisine sahip bağımsız değerlendiricilerle çalışma taahhüdünde bulunmak harika bir fikir; biz de aynı uygulamayı hayata geçireceğiz. Yakında bu konuda daha fazla bilgi paylaşacağız" görüşünü paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/turk-disisleri-suudi-arabistana-yonelik-iha-saldirilarini-en-guclu-sekilde-kinadi-1108721433.html

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