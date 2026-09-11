https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ve-aziz-yildirim-ile-ismail-kartal-gorustu-fenerbahcede-son-karar-verildi-1108688314.html

İsmail Kartal Roma maçı sonrası istifa etmişti: Fenerbahçe'de son durum ne, Kartal idmana çıktı mı?

İsmail Kartal Roma maçı sonrası istifa etmişti: Fenerbahçe'de son durum ne, Kartal idmana çıktı mı?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifa kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, görevine devam edecek mi merakla bekleniyor. Kartal bugün idmana çıkmadı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

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roma

gaziantep fk

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Roma'yla oynadığı maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında görevini bıraktığını ve istifa kararı aldığını açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Roma maçının ardından İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söylemişti.Bugün antrenmana çıkmadıAziz Yıldırım ve İsmail Kartal'ın yaptığı görüşmenin ardından soru işaretleri ortadan kalktığı iddia edilmişti. Ancak tecrübeli teknik direktör bugünkü idmana çıkmadı. Aziz Yıldırım ne demişti?Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım açıklamasında, "İsmail'in halini gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insan dayanabilir mi? Bizler de aynı baskı altındayız. Benim sosyal medyam yok. Bu yüzden rahatım ama sosyal medya hesabı olanlar var. Yazdıklarınızdan etkileniyorlar. Lütfen doğru olanları yazın. İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attılar. Biz gördük. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. 1 puan aldık. Hesaplarımıza göre sonraki aşamaya kalabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.Yıldırım ayrıca, "İsmail Kartal, görevinin başındadır. İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atarak insana sahip çıkamazsınız. Bir Şampiyonlar Ligi maçında iyi oynadık ve 1-1 bitti. Sahada taktik savaşı vardı. Bunu görmemek ayıp." açkamasında bulunmuştu.Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sezonunun 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahce-acikladi-ismail-kartala-sise-atan-sahis-tespit-edildi-1108677552.html

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