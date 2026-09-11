https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ulke-puaninda-son-durum-fenerbahce-roma-macinin-ardindan-hemen-guncellendi-1108682850.html
Ülke puanında son durum: Fenerbahçe-Roma maçının ardından hemen güncellendi
Ülke puanında son durum: Fenerbahçe-Roma maçının ardından hemen güncellendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Dev maçın ardından ülke puanı hemen güncellendi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T09:16+0300
2026-09-11T09:16+0300
2026-09-11T09:16+0300
spor
fenerbahçe
archie brown
fransa
uefa
aston villa
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Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılan Fenerbahçe ilk maçta Roma'yı konuk etti. Sarı lacivertliler geriye düştüğü maçta Archie Brown'ın attığı golle 1-1 berabere kaldı.Bir sonraki maç ne zaman?Sarı lacivertliler, ikinci haftada 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.Fenerbahçe - Roma maçının ardından UEFA ülke puanı hemen güncellendi. UEFA ülke puan durumu1- İngiltere | 102.907 puan2- İtalya | 88.017 puan3- İspanya | 83.243 puan4- Almanya | 80.973 puan5- Fransa | 68.439 puan6- Portekiz | 64.950 puan7- Belçika | 59.050 puan8- Hollanda | 52.562 puan9- Türkiye | 49.875 puan10- Polonya | 45.125 puan11- Çekya | 44.725 puan12- Yunanistan | 44.212 puan
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/archie-brown-ismail-kartalin-istifasina-sasirdi-su-anda-ogreniyorum-1108677438.html
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fenerbahçe, archie brown, fransa, uefa, aston villa
fenerbahçe, archie brown, fransa, uefa, aston villa
Ülke puanında son durum: Fenerbahçe-Roma maçının ardından hemen güncellendi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Dev maçın ardından ülke puanı hemen güncellendi.
Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılan Fenerbahçe ilk maçta Roma'yı konuk etti. Sarı lacivertliler geriye düştüğü maçta Archie Brown'ın attığı golle 1-1 berabere kaldı.
Bir sonraki maç ne zaman?
Sarı lacivertliler, ikinci haftada 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.Fenerbahçe - Roma maçının ardından UEFA ülke puanı hemen güncellendi.
1- İngiltere | 102.907 puan
6- Portekiz | 64.950 puan
8- Hollanda | 52.562 puan
10- Polonya | 45.125 puan
12- Yunanistan | 44.212 puan