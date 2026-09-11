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Türkiye'de devlet koruması altındaki 7 Suriyeli çocuk ülkelerine döndü
Türkiye'de devlet koruması altındaki 7 Suriyeli çocuk ülkelerine döndü
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Türkiye'de devlet koruması altındaki 3 kız ve 4 erkek Suriyeli çocuk ülkelerine geri döndü. Çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de koruma ve bakım altında bulunan 7 Suriyeli çocuk ülkelerine teslim edildi. Temaslarda buunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 çocuğu yakınlarıyla kavuşturdu. Göktaş, gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da peyderpey Suriye'ye döneceğini ifade etti. 3 kız 4 erkek çocuk teslim edildiZiyarette Bakan Göktaş’a Suriyeli mevkidaşı Hind Kabavat, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz eşlik etti. İki Bakan, yetimhane ziyareti ve çocukların Suriyeli yetkililere tesliminin ardından basın açıklaması yaptı. Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında olduğunu dile getirdi.Göktaş, Türkiye'de koruma ve bakım altında bulunan, Suriye'de aile bağları olan çocukların gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:Peyderpey geri döneceklerİki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla çocukların geri dönüş süreçlerinin de başlatıldığını anlatan Bakan Göktaş, gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da peyderpey Suriye'ye döneceğini ifade ederek, "Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik çalışmalar da Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte geliştirilecektir." diye konuştu.
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mahinur özdemir göktaş
mahinur özdemir göktaş

Türkiye'de devlet koruması altındaki 7 Suriyeli çocuk ülkelerine döndü

16:32 11.09.2026
© Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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Türkiye'de devlet koruması altındaki 3 kız ve 4 erkek Suriyeli çocuk ülkelerine geri döndü. Çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teslim etti.
Türkiye'de koruma ve bakım altında bulunan 7 Suriyeli çocuk ülkelerine teslim edildi. Temaslarda buunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 çocuğu yakınlarıyla kavuşturdu. Göktaş, gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da peyderpey Suriye'ye döneceğini ifade etti.

3 kız 4 erkek çocuk teslim edildi

Ziyarette Bakan Göktaş’a Suriyeli mevkidaşı Hind Kabavat, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz eşlik etti. İki Bakan, yetimhane ziyareti ve çocukların Suriyeli yetkililere tesliminin ardından basın açıklaması yaptı. Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında olduğunu dile getirdi.
Göktaş, Türkiye'de koruma ve bakım altında bulunan, Suriye'de aile bağları olan çocukların gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik. Onların burada aile bağları var. Bu kapsamda da sosyal hizmetler anlamında Hind kardeşimizle birlikte mayıs ayında imzaladığımız mutabakat zaptı kapsamında bir gönüllü geri dönüş süreci başlatmıştık."

© Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
© Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Peyderpey geri dönecekler

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla çocukların geri dönüş süreçlerinin de başlatıldığını anlatan Bakan Göktaş, gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da peyderpey Suriye'ye döneceğini ifade ederek, "Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik çalışmalar da Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte geliştirilecektir." diye konuştu.
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