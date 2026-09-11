https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/istanbulda-ihtiyac-sahibi-ogrenciler-icin-kantin-kart-destegi-geldi-proje-hayata-gecti--1108688426.html

İhtiyaç sahibi öğrenciler için 'Kantin Kart' desteği geldi: Her ay 2 bin lira yatacak

İhtiyaç sahibi öğrenciler için 'Kantin Kart' desteği geldi: Her ay 2 bin lira yatacak

Sputnik Türkiye

İhtiyaç sahibi çocukların okul kantinlerinde kullanabilmesi için Kantin Kart Projesi hayata geçti. Projede öğrencilerin kartlarına aylık 2 bin lira yüklenecek. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T11:44+0300

2026-09-11T11:44+0300

2026-09-11T12:08+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul i̇l milli eğitim müdürlüğü

kantin

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İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul kantinlerinde kullanabilmesi için kartlarına aylık 2 bin lira yüklenen İstanbul Valiliği himayesindeki "Gönülden Bir Öğün" Projesi tanıtıldı. Proje kapsamında 100 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenirken verilen Kantin Kartlar sadece okul kantinlerinde geçerli olacak. Kartlardaki bakiye nakit çekilemiyor veya okul dışında harcanamıyor.Ailede birden fazla öğrenci varsa hepsine ayrı ayrı verilecekİstanbul Çocukları Vakfı ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde, 39 ilçe kaymakamlığı, Halkbank, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin desteğiyle yürütülen proje, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde başladı. Projenin yeni eğitim-öğretim dönemindeki uygulaması, Hattat Rakım Ortaokulu'nda yapıldı. Projenin 'Kantin Kart' olarak adlandırıldığını söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere kart verildiğini ifade etti.Sadece okul kantinlerinde kullanılabilecekGül, kartın yalnızca okul kantinlerinde kullanılabildiğine dikkati çekerek, "Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak ikişer bin lira para yüklüyoruz. Ailede birden fazla öğrenci varsa her birine ayrı ayrı bu karttan veriyoruz." dedi.Desteğin amaçlarından birinin ekonomik nedenlerle yaşanabilecek devamsızlıkların önüne geçmek olduğuna işaret eden Gül, "Öğrencilerin ekonomik sebeplerle varsa devamsızlıklarını ortadan kaldırmak başta olmak üzere çocuklarımızın eğitimin bütün imkanlarından eşit şekilde faydalanması, bu anlamda ailelere olabildiğince küçük bir katkı sunulması ve bunun neticesinde de çocuklarımızın rencide olmadan, verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi amaçlanıyor." diye konuştu.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de okullardaki kantinlere POS cihazları yerleştirdiğini belirten Vali Gül, ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesinde okul müdürleri, öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili kademelerinin görev aldığını dile getirdi. Proje kapsamında 50 bin öğrenciye ulaştıklarını bildiren Gül, "100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz." dedi.Bakiye nakit çekilemeyecekSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerine göre ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere "Gönülden Bir Öğün" kartı veriliyor. Proje kapsamında her ay 2 bin lira yüklenen kartlar, yalnızca okul kantinlerinde kullanılabiliyor. Kartlardaki bakiye nakit çekilemiyor veya okul dışında harcanamıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/okul-kantinlerinde-fiyatlar-belli-oldu-tost-ayran-ne-kadar-1108578066.html

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