https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/son-dakika-haberleri-husiler-yemenin-kizildeniz-kiyilarinin-tamamini-kontrol-altina-aldi-1108689101.html

Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyıları kontrol altına alırken, ABD basınından 'Trump, Salman'ı reddetti' iddiası

Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyıları kontrol altına alırken, ABD basınından 'Trump, Salman'ı reddetti' iddiası

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Husiler, stratejik öneme sahip Kızıldeniz kenti Moha'yı ele geçirmelerinin ardından ülkenin Kızıldeniz kıyılarının tamamını kontrol altına aldı.

2026-09-11T12:13+0300

2026-09-11T12:13+0300

2026-09-11T12:27+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

husiler

kızıldeniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106362508_1:0:821:461_1920x0_80_0_0_e483b9ee752abf03397ae3cfbe88504b.png

Husiler böylece dünyanın en önemli ticaret güzergahlarından biri olan stratejik Babülmendep Boğazı üzerindeki hakimiyetlerini genişletti.Husilere bağlı Al-Masirah kanalı, ayrıca Suudi Arabistan güçlerinin Moha Havalimanı'na iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.ABD basını: Trump, Salman'ı reddettiABD merkezli Axios'un iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Husilerin Babülmendep Boğazı'na doğru ilerleyişi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile perşembe günü iki kez telefon görüşmesi yaptı. Haberde, Prens Salman'ın Trump'tan Husilere yönelik hava saldırıları düzenlemesini istediği ancak Trump'ın bu talebi geri çevirdiği öne sürüldü.Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin şimdilik Husilere karşı doğrudan askeri müdahale planlamadığını, ancak Suudi Arabistan'a istihbarat ve hedefleme desteği sağlamaya devam edeceğini belirtti.ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper'ın acil koordinasyon görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gittiği aktarılırken, yaklaşık 200 ABD askerinin ülkede "kinetik olmayan destek" kapsamında görev yaptığı belirtildi.Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili ise ABD'nin önceliğinin Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumak olduğunu vurgulayarak, bölgesel güvenlik sorunlarının çözümünde öncü rolün bölge ülkelerine bırakılacağını söyledi.Küresel ticaret ve enerji için ne anlama gelir?Babülmendep, sadece petrol taşımacılığı açısından değil, genel ticaret açısından da hayati bir hat olarak görülüyor. Küresel petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık yüzde 5’i bu boğazdan geçiyor. Ancak etkisi bununla sınırlı değil.Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 10’u bu rota üzerinden ilerliyor. Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkelerinden Avrupa’ya gönderilen konteynerlerin önemli bir bölümü Süveyş Kanalı üzerinden Babül Mendeb'i kullanıyor.Eğer hem Babülmendep hem de Hürmüz Boğazı aynı anda kapanması, küresel petrol ve gaz arzının yaklaşık dörtte biri sekteye uğrayabileceği anlamına geliyor. Bu da enerji fiyatlarında sert artışlara, tedarik zincirlerinde aksamalara ve küresel enflasyonda yeni bir dalgaya yol açabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/husilerin-savasa-girmesiyle-gundeme-gelen-babul-mendeb-bogazinin-onemi-ne-1104615963.html

kızıldeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, husiler, kızıldeniz