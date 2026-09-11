https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/trump-11-eylul-anmasinda-dunyanin-bir-daha-asla-o-bariscil-sali-sabahina-donusmeyecegini-biliyoruz-1108702918.html

Trump, 11 Eylül anmasında: Dünyanın bir daha asla o barışçıl salı sabahına, dönüşmeyeceğini biliyoruz

Trump, 11 Eylül anmasında: Dünyanın bir daha asla o barışçıl salı sabahına, dönüşmeyeceğini biliyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 25. yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Saldırıların 25. yılında dünyanın bir daha asla o barışçıl Salı... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T17:23+0300

2026-09-11T17:23+0300

2026-09-11T18:45+0300

dünya

donald trump

11 eylül saldırıları

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ABD Başkanı, 11 Eylül’ün 25. yıldönümünde konuştu:İran'a da değindiTrump, İran'ı da hedef aldığı konuşmasında, Tahran yönetimini "bir numaralı terör destekçisi" olmakla suçlarken, bu ülkenin "asla nükleer silaha sahip olmaması" gerektiğini yineledi.Ayrıca ABD'nin "her zamankinden daha güçlü" olduğunu savunan Trump, "Tanrı, ABD ordusunu korusun ve Tanrı, Amerika'yı korusun" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abd-baskan-yardimcisi-jd-vanceten-canli-yayinda-buyuk-gaf-11-eylul-icin-kutlama-dedi-miting-alani-1108462265.html

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Sputnik Türkiye

donald trump, 11 eylül saldırıları