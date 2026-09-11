Trump, 11 Eylül anmasında: Dünyanın bir daha asla o barışçıl salı sabahına, dönüşmeyeceğini biliyoruz
17:23 11.09.2026 (güncellendi: 18:45 11.09.2026)
© REUTERS Jonathan ErnstDonald Trump
© REUTERS Jonathan Ernst
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 25. yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Saldırıların 25. yılında dünyanın bir daha asla o barışçıl Salı sabahına, dönüşmeyeceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, 11 Eylül’ün 25. yıldönümünde konuştu:
11 Eylül 2001’deki saldırıyı unutamayız, unutmayacağız.
Saldırıların 25. yılında dünyanın bir daha asla o barışçıl Salı sabahına, dönüşmeyeceğini biliyoruz.
Kuleler düşmeden önce, Pentagon vurulmadan önce bu korkunç kötülüğün hayatımıza adeta çarpmasından önce, geleceğin iyiliğine inandığımız zamanlardı.
Bugün de bir sınavla karşı karşıyayız. Geleceğe olan inancımız en kötü olayları gördükten sonra bile var, hala geleceğe inanmaya devam ediyoruz.
11 Eylül’den sonra çocuklarımız dünyanın bir ucuna gitti ve karanlık güçlerle savaştı.
İran'a da değindi
Trump, İran'ı da hedef aldığı konuşmasında, Tahran yönetimini "bir numaralı terör destekçisi" olmakla suçlarken, bu ülkenin "asla nükleer silaha sahip olmaması" gerektiğini yineledi.
Ayrıca ABD'nin "her zamankinden daha güçlü" olduğunu savunan Trump, "Tanrı, ABD ordusunu korusun ve Tanrı, Amerika'yı korusun" dedi.
Ayrıca ABD'nin "her zamankinden daha güçlü" olduğunu savunan Trump, "Tanrı, ABD ordusunu korusun ve Tanrı, Amerika'yı korusun" dedi.
11 Eylül 2001'de Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles'a gitmek üzere havalanan American Airlines uçağının kaçırıldığı ve yakın bölgedeki Pentagon binasına çarptığı bildirilmiş; olayda uçaktaki ve binadaki 184 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.