https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abd-baskan-yardimcisi-jd-vanceten-canli-yayinda-buyuk-gaf-11-eylul-icin-kutlama-dedi-miting-alani-1108462265.html
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ten canlı yayında büyük gaf: 11 Eylül için 'kutlama' dedi, miting alanı buz kesti
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ten canlı yayında büyük gaf: 11 Eylül için 'kutlama' dedi, miting alanı buz kesti
Sputnik Türkiye
ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 25. yıl dönümü yaklaşırken Başkan Yardımcısı JD Vance, Michigan mitingindeki skandal ifadesiyle ülke gündemine oturdu... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T11:34+0300
2026-09-03T11:34+0300
2026-09-03T11:35+0300
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Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en karanlık günü olan 11 Eylül terör saldırıları hafızalardaki tazeliğini korurken, Michigan eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde kameralara yansıyan bir an siyaset arenasını karıştırdı. Kürsüde destekçilerine hitap eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, facianın 25. yılına girilirken ağzından dökülen kelimelerle salonda ve ekran başındakilerde şaşkınlık yarattı.2001 yılında kaçırılan dört yolcu uçağının New York'taki Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Pensilvanya'daki bir tarlaya yönelmesiyle yaklaşık 3.000 masum insanın yaşamını yitirdiği trajediyi anmak isteyen Vance, konuşmasında büyük bir gafa imza attı. Miting alanındaki kalabalığa seslenen Vance, cümlenin başında felaketi adeta bir bayram gibi niteleyerek şu ifadeleri kullandı:Toparlama hamlesi yetmedi: Sosyal medyada tepki çığıVance'in hatasını fark ederek anında "kutlamak" kelimesinden "anmak" ifadesine dönmesi ve olaya müdahale eden ilk yardım ekiplerine atıfta bulunmaya çalışması fırtınayı durdurmaya yetmedi. Viral olan video görüntüleri milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, kurban yakınları ve siyasi rakipler Cumhuriyetçi yöneticiyi yaylım ateşine tuttu.Kullanıcılar sosyal medya platformlarında kelime seçiminin vahametine dikkat çekerek "3 bin kişinin öldüğü bir gün için kutlama kelimesi asla sehven bile kullanılamaz" yorumlarında bulundu. Açıklama, Vance'in siyasi geleceği ve potansiyel liderlik imajı üzerinde de derin tartışmaları tetikledi.Gaflar zinciri büyüyor: Kanada'yı da eyalet yapmıştıMichigan'da yaşanan bu trajik dil sürçmesi, JD Vance’in diplomatik ve kamusal arenadaki ilk vukuatı değil. Henüz kısa bir süre önce yaşanan kritik ticaret müzakereleri sırasında bağımsız komşu ülke Kanada'yı ABD'nin bir eyaleti olarak nitelendiren Vance, uluslararası basında da alay konusu olmuştu.Ulusal hafızanın en hassas noktası olan 11 Eylül anmaları arifesinde gelen bu yeni hata, Beyaz Saray kanadında kriz iletişimini yeniden hareketlendirirken kamuoyundaki yankıların nasıl dindirileceği gizemini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/venezuelada-secim-ne-zaman-olacak-rodriguez-tarih-vermedi-ulke-hazir-oldugunda-1108454836.html
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dünya ticaret merkezi, pentagon, michigan, başkan, amerika birleşik devletleri, haberler, abd
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ten canlı yayında büyük gaf: 11 Eylül için 'kutlama' dedi, miting alanı buz kesti
11:34 03.09.2026 (güncellendi: 11:35 03.09.2026)
ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 25. yıl dönümü yaklaşırken Başkan Yardımcısı JD Vance, Michigan mitingindeki skandal ifadesiyle ülke gündemine oturdu. Yaklaşık 3 bin kişinin can verdiği ulusal yas için "kutlamak" kelimesini kullanan Vance'in dili sürçse de toparlama çabası tepkileri dindiremedi; görüntüler kısa sürede viral oldu.
Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en karanlık günü olan 11 Eylül terör saldırıları hafızalardaki tazeliğini korurken, Michigan eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde kameralara yansıyan bir an siyaset arenasını karıştırdı. Kürsüde destekçilerine hitap eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, facianın 25. yılına girilirken ağzından dökülen kelimelerle salonda ve ekran başındakilerde şaşkınlık yarattı.
2001 yılında kaçırılan dört yolcu uçağının New York'taki Dünya Ticaret Merkezi
, Pentagon
ve Pensilvanya'daki
bir tarlaya yönelmesiyle yaklaşık 3.000 masum insanın yaşamını yitirdiği trajediyi anmak isteyen Vance, konuşmasında büyük bir gafa imza attı. Miting alanındaki kalabalığa seslenen Vance, cümlenin başında felaketi adeta bir bayram gibi niteleyerek şu ifadeleri kullandı:
"O korkunç terör saldırılarının 25. yılını kutlamak üzereyiz... ya da anmak üzereyiz ve bu saldırıları gerçekleştiren tüm cesur kahramanları anıyoruz. Açıkçası, ne kadar korkunç olsa da çok daha kötü olabilirdi."
Toparlama hamlesi yetmedi: Sosyal medyada tepki çığı
Vance'in hatasını fark ederek anında "kutlamak" kelimesinden "anmak" ifadesine dönmesi ve olaya müdahale eden ilk yardım ekiplerine atıfta bulunmaya çalışması fırtınayı durdurmaya yetmedi. Viral olan video görüntüleri milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, kurban yakınları ve siyasi rakipler Cumhuriyetçi yöneticiyi yaylım ateşine tuttu.
Kullanıcılar sosyal medya platformlarında kelime seçiminin vahametine dikkat çekerek "3 bin kişinin öldüğü bir gün için kutlama kelimesi asla sehven bile kullanılamaz" yorumlarında bulundu. Açıklama, Vance'in siyasi geleceği ve potansiyel liderlik imajı üzerinde de derin tartışmaları tetikledi.
Gaflar zinciri büyüyor: Kanada'yı da eyalet yapmıştı
Michigan'da
yaşanan bu trajik dil sürçmesi, JD Vance’in diplomatik ve kamusal arenadaki ilk vukuatı değil. Henüz kısa bir süre önce yaşanan kritik ticaret müzakereleri sırasında bağımsız komşu ülke Kanada'yı ABD'nin bir eyaleti
olarak nitelendiren Vance, uluslararası basında da alay konusu olmuştu.
Ulusal hafızanın en hassas noktası olan 11 Eylül anmaları arifesinde gelen bu yeni hata, Beyaz Saray kanadında kriz iletişimini yeniden hareketlendirirken kamuoyundaki yankıların nasıl dindirileceği gizemini koruyor.