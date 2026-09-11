https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/tcmb-baskani-karahan-son-enflasyon-verileri-ve-oncu-gostergeler-enflasyonun-ana-egiliminin-1108709366.html

TCMB Başkanı Karahan: Son enflasyon verileri ve öncü göstergeler, enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret ediyor

TCMB Başkanı Karahan: Son enflasyon verileri ve öncü göstergeler, enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret ediyor

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T21:16+0300

2026-09-11T21:16+0300

2026-09-11T21:16+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da düzenlenen Citibank Türkiye Yatırımcı Günü’nde 'Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.Karahan, yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31.5’e gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin dezenflasyon sürecini yavaşlattığını kaydeden Karahan, kiralarda dezenflasyon açısından ilave alan bulunduğunu söyledi.İktisadi faaliyetteki yavaşlamaya rağmen ikinci çeyrekte çeyreklik büyümenin hız kazandığına dikkati çeken Karahan, dış talebin sanayi üretimini desteklediğini aktardı. Kapasite kullanımının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini belirten Karahan, yüksek frekanslı göstergelerin üçüncü çeyrekte yavaşlamanın devam edeceğine işaret ettiğini dile getirdi. Kredi büyümesinin tüm kredi türlerinde yavaşladığını belirtti.Karahan, dış ticaret dengesinin üçüncü çeyrekte daha fazla iyileştiğini, turizm gelirlerinin güçlü seyrini koruduğunu ve cari işlemler açığının olumsuz dış faktörlere rağmen yatay seyrettiğini belirtti. Yurt içi yerleşiklerin Türk lirası talebinin güçlü kaldığını ve döviz rezervlerinin de güçlü seyrini sürdürdüğünü ifade etti.İç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini belirten Karahan, "Aylık dalgalanmalara rağmen, son enflasyon verileri ve öncü göstergeler, enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğunu vurgulayan Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" ifadesini kullandı.Karahan, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacağını belirterek, enflasyon görünümünün ara hedeflerden önemli ölçüde sapması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/dolandiricilarin-yeni-yontemi-fatih-karahan-kovuldu-yalaniyla-sahte-yatirim-tuzagi-1108147106.html

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