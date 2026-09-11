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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'la görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'la görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud'la görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılar ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/disisleri-bakani-fidan-diyarbakirda-halkla-bir-araya-geldi-1108706340.html
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türkiye, suudi arabistan, hakan fidan, faysal bin ferhan bin abdullah al suud
türkiye, suudi arabistan, hakan fidan, faysal bin ferhan bin abdullah al suud

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'la görüştü

21:53 11.09.2026
© AADışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud'la görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
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