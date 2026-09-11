https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/disisleri-bakani-fidan-suudi-arabistan-disisleri-bakani-al-suudla-gorustu-1108709772.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'la görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'la görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud'la görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T21:53+0300
2026-09-11T21:53+0300
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hakan fidan
faysal bin ferhan bin abdullah al suud
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılar ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/disisleri-bakani-fidan-diyarbakirda-halkla-bir-araya-geldi-1108706340.html
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türkiye, suudi arabistan, hakan fidan, faysal bin ferhan bin abdullah al suud
türkiye, suudi arabistan, hakan fidan, faysal bin ferhan bin abdullah al suud
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud'la görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılar ele alındı.