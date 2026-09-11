https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/disisleri-bakani-fidan-suudi-arabistan-disisleri-bakani-al-suudla-gorustu-1108709772.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'la görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'la görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud'la görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. 11.09.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

türkiye

suudi arabistan

hakan fidan

faysal bin ferhan bin abdullah al suud

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılar ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/disisleri-bakani-fidan-diyarbakirda-halkla-bir-araya-geldi-1108706340.html

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türkiye, suudi arabistan, hakan fidan, faysal bin ferhan bin abdullah al suud