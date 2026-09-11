https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/sosyal-medya-fenomeni-fatma-soydas-hakkinda-karar-1108709506.html
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında karar
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında karar
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra tahliye edildi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-11T21:31+0300
2026-09-11T21:31+0300
2026-09-11T21:32+0300
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fatma soydaş
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında karar
21:31 11.09.2026 (güncellendi: 21:32 11.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra tahliye edildi.