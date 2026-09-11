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Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında karar
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında karar
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra tahliye edildi. 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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fatma soydaş
fatma soydaş

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında karar

21:31 11.09.2026 (güncellendi: 21:32 11.09.2026)
Fatma Soydaş sosyal medya
Fatma Soydaş sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
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Ayrıntılar geliyor
Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra tahliye edildi.
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